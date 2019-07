Este al optulea an de Festival Summer Well. Cel mai mare festival de muzică alternativă şi-a surprins publicul anul trecut, când pe scenă a urcat Orchestra Simfonică Bucureşti. Surprinzătoare, ca de obicei. Anul acesta, evenimentul are loc în perooada 9-11 august.

„E un concept diferit si mi se pare super de inteligent sa faca chestia asta la un festival la care vine foarte mult tineret. Imi place super mult ca convingem tineretul sa se si relaxeze ascultand muzica simfonica”, spune o spectatoare, potrivit Observator.tv. Festival Summer Well se desfășoară anul acesta la Palatul Știrbey

