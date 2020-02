De Livia Lixandru,

Actorul George Tănase va deschide cea de-a doua ediție iUmor și este pregătit să stea iar față în față cu Delia, Cheloo și Mihai Bendeac. Actor de comedie și stand-upper, acesta este obișnuit cu scena de la iUmor în calitate de concurent, dar și de invitat special, iar de această dată a pregătit un număr inedit de stand-up.

Chiar dacă este obișnuit să facă stand-up, emoțiile de pe scena iUmor rămân la fel de mari la fiecare reprezentație pe care George Tănase o are în fața juraților.

„De fiecare dacă când revin pe acea scenă trăiesc niște sentimente aparte. Trebuie să recunosc, eu o consider cel mai greu loc din țară unde poți face stand-up comedy. Dacă cluburile de comedie pot reprezenta teza în umor, iUmor ar trebui să fie bacalaureatul.

De fiecare dată emoțiile sunt mari, creierul nu poate concepe în totalitate că, deși în fața ta sunt câțiva zeci de oameni, în momentul acela tu te adresezi de fapt câtorva milioane. Stand-up-ul nu se face cu juriu, tocmai de aceea la iUmor e altceva.

Deși am fost conștient că sunt invitat special, am trăit totusi emoția aia că trebuie să-i impresionez pe jurați. Și trebuie să recunosc că m-am încărcat mult din energia lui Cheloo, zâmbetul Deliei și râsul lui Mihai”, a declarat stand-upper-ul.

LIVE UPDATE | Primul român infectat cu coronavirus, în stare bună la „Matei Balș”. Klaus Iohannis: „Nu există niciun motiv real de panică”

Adriana Nedelea LA FIX |Coronavirus în România. Cine este pacientul român, cum s-a îmbolnăvit și cu cine a intrat apoi în contact. Iubita lui, izolată sub pază

Trimisul special Libertatea, corespondență din Lodi, de la granița cu ”zona roșie” a coronavirusului. Românii din Italia îi liniștesc pe cei de acasă: ”E doar o gripă!”