„Ne întoarcem destul de împliniți din tabăra Faimoșilor”, a spus Iancu Sterp după atacul dat de Războinici în tribul advers. După ce le-au luat atât câteva elemente construite de concurenți, cât și altele câștigate în probe, membrii echipei albastre păreau că au moralul sus pentru proba care-i aștepta.

„Pe Sorin nu-l vedeți aici. A fost înțepat de un scorpion, este sub supraveghere medicală. Nu joacă astăzi”, a fost prima veste neplăcută primită de tribul albastru, de la Daniel Pavel.

Concurentul intrat în show săptămâna trecută a avut parte de momente mai dificile, în timp ce colegii lui de trib au pierdut surprinzător cu 10-8, după ce au condus cu 4-0 în jocul care le asigură liniștea în Consiliu. Spre șocul tuturor, la jocul pentru Imunitate personală, Sorin, abia revenit a reușit să și câștige, glumind cu ceilalți membri ai echipei: ”eram pe patul de moarte că m-am bătut cu scorpionul. O zi lipsesc și pierdeți?”.

În doar câteva ore, show-ul revine cu proba care le poate permite accesul la o recompensA importantă, dar și cu primul Consiliu în care Războinicii vor trebui să ia decizii – pe cine vor trimite la Duel! Care va fi atmosfera din interiorul echipei și cine va fi primul concurent din tribul albastru care va pleca acasă, rămâne să aflăm.

Elena Ionescu a fost eliminată sătpămâna trecută

Faimoșii au trimis-o săptămâna trecută, pentru a doua la rând, pe Roxana Nemeș la duel, în timp ce Jorge, purtătorul de colan, a decis ca adversară să-i fie Elena Ionescu. În ciuda accidentării suferite cu puțin timp în urmă, Roxana a dat totul la joc și a reușit o nouă victorie care-i asigură continuitatea în emisiune.

„Ăsta-i Survivor și mă bucur din suflet că am făcut parte din experiența asta. O lecție de viață. Important e să plecați de aici oameni frumoși și un Faimos, cel mai bun, să vină acasă cu trofeul. Mă bucur mult că v-am cunoscut. Mă bucur că am avut, într-un final, o echipă frumoasă”, a declarat Elena Ionescu, care a fost eliminată de la Survivor All Stars, zilel trecute. Ea e și cea care a câștigat primul sezon Survivor România.

