„Survivor România” 15 martie 2026. Un Războinic părăsește competiția în urma unui duel dur

După ce Războinicii au început săptămâna cu multă putere, jocul de imunitate s-a dovedit prea dificil pentru ei, așa că diseară vor pierde un nou coechipier. Survivor continuă la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de la ora 20:00.

Cu 10 la 1, cel mai dur rezultat de la startul sezonului, Faimoșii și-au asigurat, încă o dată, liniștea la Consiliul Tribal și siguranța că nimeni nu va pleca din echipa lor. De cealaltă parte, albaștrii par să nu se mai regăsească la acest joc, legând înfrângere după înfrângere. Singurul care așteaptă cu bucurie rezultatul Duelului de astăzi este Andrei Beleuț, câștigătorul colanului de Imunitate personală și, automat, cel care va trimite un coleg la luptă.

După ce victoriile s-au împărțit – fiecare trib câștigând câte o zi de competiție din această etapă, nu mai este loc de scuze. Triburile se întorc la joc pentru ultima recompensă a săptămânii pusă la bătaie. Despre ce este vorba, rămâne de văzut, în doar câteva ore, când vom afla și cine se va impune.

Tot atunci, conflictele mocnesc mai tare ca niciodată în tribul Războinicilor! CAV, Lucian și Ramona au multe reproșuri de aruncat, ceea ce face ca nimeni să nu fie sigur de locul în competiție. Pentru cine se va stinge flacăra? Rămâne de văzut ce se va întâmpla în această seară.

