„Îmi plac călătoriile. Banii se întorc, anii nu. O dată în an, cel puțin, încerc să merg într-un loc unde nu am mai fost niciodată și tot o dată pe an mă întorc într-un loc care mi-e drag. E un tabiet pe care-l am de mulți ani în vacanțe.

Pentru mine litoralul e despre amintiri. Mama, tata, vacanțe. Am văzut toate oceanele lumii și multe mări de pe planetă, dar nimic nu se compară cu amintirile pe care mi le dă Marea Neagră”, a declarat Dan Negru pentru Click.

Jocul cuvintelor revine la Kanal D din 18 august. Fiecare nouă ediție a celebrului quiz show, difuzat la Kanal D, va aduce în prim-plan concurenți din diferite zone ale țării, cu profesii dintre cele mai diverse, cu toții pasionați de cuvinte și gata să extragă soluțiile corecte în fața definițiilor oferite, în stilu-i inconfundabil, de Dan Negru.

„Mă bucur de cei patru ani de exerciții ale minții. Când totul se schimbă atât de repede, Jocul cuvintelor rămâne o stabilitate, mă bucură normalitatea; quiz-ul acesta e un obicei sănătos pentru milioane de oameni”, a spus Dan Negru.

Spectacolul cuvintelor și al sensurilor, bucuria câștigurilor, dinamica dialogurilor orchestrate cu măiestrie de amfitrionul quiz show-ului, precum și tensiunea concursului vor face în continuare deliciul publicului. Sportul minții este iar la îndemâna tuturor, pe micul ecran, așa că vă așteptăm, din 18 august, la Kanal D, să urmăriți în fiecare luni și marți, de la 23.00, noul sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, plin de energie și emoție, cu provocări fresh și antrenante pentru toate vârstele.

