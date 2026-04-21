După ce Teatrul Maidan a debutat cu „Mireasă fără voie”, în care joacă și Carmen Tănase, Jojo a lansat și „6 inimi, 3 greșeli”, unde apar, printre alții, Paul Ipate și Doina Teodoru.

Jojo a pus bazele proiectului „Teatrul Maidan”

Cu două piese de teatru deja lansate, Jojo a dezvăluit pentru Libertatea că urmează să mai aducă încă o producție în fața publicului.

„Păi mai avem una! Mai avem una care vine. Am luat drepturile deja pentru ea și o să începem citirea după aceasta. Nu putem să le lucrăm în paralel. Ai văzut cum ne ocupăm de fiecare proiect în partea… Adică îl aducem la un anumit nivel. Și atunci ne place să lucrăm la ele… Îmi place să lucrez la ele detaliat, frumos, atent, fără să pierd din vedere ceea ce este cu adevărat relevant și important. Și atunci îmi place să mă ocup de fiecare proiect în parte, pe rând.

O să încerc și schema asta la un moment dat, când o să devenim noi mai mari și mai puternici și cu o echipă ceva mai elaborată… Dar tot cred că va fi ciudat să facem două lucruri în același timp. Și știi că faza asta cu multitasking nu este de fiecare dată cea mai bună. Adică mai scade din calitatea”, a spus Jojo în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Întrebată cum se simte când stă pe margine și nu apare în piesa de teatru la care a lucrat, Jojo a spus că este un sentiment foarte plăcut: „Este genial! Îți doresc să te bucuri de așa ceva… Să stai pe margine, să organizezi tot și să-ți vezi visul cu ochii, fără să fii tu în față. Mi se pare genial. Ador! Ador postura asta de producător”!

Și, pentru că am stat de vorbă cu Jojo și când a lansat „Mireasă fără voie”, dar și când a lansat „6 inimi, 3 greșeli”, am întrebat-o cât de mult a muncit la cele două piese.

„Și data trecută a fost la fel de multă muncă, dacă-ți amintești. Știi cum a fost… «Double trouble»! Să știi că am fost mult mai stresată data trecută, pentru că știam că trebuie să fie totul foarte bine pus la bun și în același timp să și apar pe scenă ca personaj principal. E mai greu așa”, a mai afirmat Jojo în exclusivitate pentru Libertatea.

Achim a studiat actoria timp de trei ani

În timp ce stăteam de vorbă cu artista, prin spatele ei a trecut Achim, fiul său, astfel că am fost curioși dacă băiatul este atras de zona filmului, a teatrului sau a serialelor, ținând cont că mare parte din familie lucrează în acest domeniu.

„Achim a lucrat la un scurtmetraj cu niște regizori americani acum un an, cu Mobra Film. E foarte încântat de profesia de actor, dar nu știe cu adevărat dacă asta vrea să facă. Să știi că este și foarte talentat! A studiat cu mine trei ani la actorie, foarte bine s-a pregătit. Poate să ia un casting oricând, bag mâna în foc pentru asta! Însă îl fascinează în egală măsură și partea de producție și de regie. Da, îi place și e foarte creativ și îi place să organizeze lucrurile, știi? Și atunci îl văd cumva mai mult în spatele camerei, deși nu se știe niciodată”, a încheiat Jojo interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE