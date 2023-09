„Pe mine mă măgulește, mă emoționează extrem de tare orice spune despre mine. El e mult mai exuberant în declarații, eu sunt o fire puțin mai introvertită, dar asta nu înseamnă că nu am niște sentimente pentru el, nu cred că se pot descrie în cuvinte. Este bărbatul perfect dacă mă întrebi, și pe dinafară și pe dinăuntru.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Sufletul lui e ceva imens. Vezi câte e de frumos, sufletul lui înmulțește-l cu un milion. Mai frumos atât decât atât nu se poate, e un bărbat superb”, a declarat Tania Budi, pentru WOWnews.

În urmă cu ceva timp, Cătălin Botezatu a făcut câteva declarații despre Tania Budi.

„Tania Budi a fost mereu prezentă în viața mea, pentru că ea face parte din viața mea. Este o femeie specială, un suflet special, de o frumusețe rară și deosebit de mare. Totuși, nu are 18 ani, cred că toate femeile din România ar vrea să arate ca Tania Budi acum, deci asta e. Are un suflet extraordinar, o iubesc enorm”, a mărturisit Cătălin Botezatu, potrivit Wowbiz.

Recomandări Ce spune despre România un botez acasă la căldărarii din Corcova, care au emigrat și s-au făcut zugravi. „În Belgia avem toate condițiile”

Ce spunea mama lui Cătălin Botezatu despre Tania Budi

Cătălin Botezatu a dezvăluit într-un interviu pentru Ego opinia pe care o are mama lui referitoare la partenerele lui, la femeile care i-ar fi putut deveni nurori. Pe una singură doamna Maria Botezatu a simpatizat-o și nu e vorba despre Bianca Drăgușanu.

„Eu cu ea am vrut să mă însor! Mama mi-a spus tot timpul și îmi spunea și acum: „Femeia pe care tu trebuia să o iei de soție și care ți-ar fi făcut cei frumoși copii era Tania Budi!”. De altfel, cu ea a fost de acord, pe celelalte le-a urât! Asta este mama! Dar nu am cum să cert un înger! Și acum arată superb, dar când am cunoscut-o arăta ca un înger!

Avea niște ochi superbi, care și acum sunt la fel, avea un păr superb, un timbru vocal superb, vorbea și vorbește calm. Este o femeie care nu are vârstă și pe care o iubești de la început până la sfârșit! Suntem prea bătrâni pentru asta și cred că amândoi vrem independență și vrem libertate! (n.r. ca să se căsătorească acum)”, a povestit creatorul de modă.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Cine este Adrian Galbinu, preotul care a făcut senzației la Vocea României 2023. „Bravo bă, nebunule!” VIDEO

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

AVANTAJE.RO Oana Roman a făcut o criză de nervi din cauza Isabelei, fiica sa: „Efectiv mi-am ieșit din minți”. Vedeta a explicat ce s-a întâmplat

FANATIK.RO De unde provin, de fapt, servețele și soluțiile de curățare W5 de la Lidl. Sunt foarte ieftine și sute de mii de români le folosesc în casele lor. Surpriza e totală

Știrileprotv.ro Denis Hanganu s-a căsătorit. Cât de frumoasă este aleasa starului din „Clanul”| GALERIE FOTO

Observatornews.ro Filmul atacului de la Grădina Zoologică din Sibiu, unde o fetiță de 8 ani a fost mușcată de un lup alb. Copila a băgat mâna prin gard

Orangesport.ro "L-am lichidat". Giovanni Becali anunţă că a scos din peisaj un impresar rival, cu contracte importante în Liga 1 | EXCLUSIV

Unica.ro Cel mai mare regret al Reginei Elisabeta. Decizia luată a urmărit-o toată viața