În prezent, Săndel Bălan nu are o relație apropiată cu Andreea Bălan, spune că nu au mai vorbit de multă vreme. „Andreea nu vrea ca eu să mai apar în presă, îmi spune că nici tații altor artiști nu fac asta. Ea nu-mi mai vorbește de o perioadă lungă. Nu vreau să stau toată viața părăsit și să mă cert cu propriul copil. Și dacă aveam zece copii și mă certam cu unul dintre ei, acest lucru te rănește”, a explicat bărbatul, care s-a confruntat cu stări de anxietate care l-au împiedicat să-și desfășoare activitatea.

Și-a revenit acum, face des mișcare, are iar energie. „Sunt foarte bine acum. Sunt campion la tenis de masă. Și datorită faptului că în această perioadă m-am antrenat. Aveam o stare de anxietate. La un moment dat, nu mai aveam aceeași energie, ci doar la jumătate.

Și m-am speriat foarte tare, pentru că puteau fi cauze diverse. Probabil că fiind foarte aglomerat și mai dinamic, eu mă mai și enervez, câteodată, am văzut o colaborare ca un dezastru. Persoana respectivă voia ca mâine să fie deja ca Smiley”, a povestit bărbatul.

În privința activităților sale, Săndel Bălan a dezvăluit că e destul de solicitat. „Eu am spectacole foarte multe cu Leea D. Adunându-se foarte multe, mintea a obosit. Am oprit lucrările, timp de o lună și jumătate, apoi mi-am revenit. Am luat și vitamine. Pauza a fost foarte bună, ca un concediu.

Mi-am revenit destul de repede, eu sunt un caz fericit, mulți nu-și mai revin. Trăim într-o lume de haos, eu nu am mai deschis televizorul de vreo trei luni, pentru că vezi numai vești negative, multe exagerate. Fiind mai sportiv și cu o viață mai activă, probabil a contat. Analizele mi-au arătat că totul funcționează cum trebuie, nu am probleme cu inima sau ficatul. Mă gândesc să mănânc rațional, să nu mai consum carne tocată. Dar prin deplasări, lumea te invită la mici, cârnați”, a încheiat acesta.

