Tatiana, din „Liber ca pasărea cerului”, s-a făcut actriță împotriva voinței tatălui ei. „A zis că e o rușine să te vadă oamenii la televizor” | FOTO

Laila Abdel Hafiz, interpreta Tatianei din serialul de comedie Liber ca pasărea cerului, difuzat duminica, de la ora 20:00, la Antena 1, este de origine iordaniană. Iar fiecare prenume al său are o semnificație. „Laila înseamnă seară, iar Abdel, slujitorul lui Allah. Hafiz e numele de clan al familiei tatălui meu. Tata e arab, din Iordania”, spune aceasta.

Laila povestește despre relația cu tatăl ei și despre vizita pe care i-a făcut-o acestuia, în Iordania. „Nu pot să spun că am o relație cu tatăl meu. El e în Iordania și are o nouă familie. Ne mai sunăm pe Facebook, dar foarte rar. Mai mult vorbesc cu soția lui și cu frații mei. Am o soră de 7 ani și un frate de 5 ani”, mai spune Laila. ”În Iordania am fost acum aproximativ trei ani, în vacanța de vară, și am avut un mare șoc. E o cu totul altă lume. Suntem foarte norocoși că trăim în România. Noi susținem că la noi e mizerie pe străzi? Să vedeți acolo, ți se lipesc picioarele la propriu. Gunoaie peste tot, cârduri de copii oriunde te uiți… ca la Asia Express”, continuă ea.

Când a fost în vizită în Iordania, Laila i-a spus tatălui ei că va deveni actriță.„N-a scos niciun cuvânt și-a schimbat subiectul instant”, spune ea. De altfel, tatăl său nu a încurajat-o niciodată să-și dezvolte aptitudinile artistice. „Când eram mică, pe la 4 ani, mama m-a dus la canto fără să știe tata. După două ședințe, el a aflat și a fost un scandal monstru acasă, că „e o rușine să ajungi cântăreață și să te vadă oamenii la televizor”. Deci cred că nu s-a bucurat prea tare când a aflat că sunt actriță. Abia aștept să scot și primul hit. O să-l fac cel mai „fericit” tată din lume”, mai spune Laila, care cochetează și cu muzica.

În Liber ca pasărea cerului, serialul de comedie care-i are pe Ștefan Bănică și Marius Florea Vizante în rolurile principale, Laila Abdel Hafiz joacă în rolul Tatianei, o domnișoară care lucrează la un salon de masaj alături de colega ei, Mia, interpretată de Alma Costin. Mia și Tatiana sunt vecine și prietene cu Orlando, personajul jucat de Ștefan Bănică. Îl simpatizează și îl ajută pe Orlando şi se contrazic între ele pe cele mai mici teme.

„Tatiana este o domnișoară foarte simpatică, pentru care viața este ușor de gestionat. Nu are chef să-și bată capul cu probleme, totul e pe pozitiv și pe Doamne-ajută să ne meargă nouă bine că de restu nu-mi pasă. Tot ce știe să facă este să mănânce și să asculte de Orlando, personajul lui Ștefan”, spune Laila despre personajul ei.

