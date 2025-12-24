Alin Stoica are împreună cu Mădălina Stephanie Radu un copil, iar în dreptul postării prin care anunță că a lansat o melodie specială pentru fosta lui soție, tenorul a postat și un mesaj.

„Au trecut un an și trei luni de la divorț. Încă îmi este incredibil de greu să vorbesc despre asta. Nu pentru că mi-ar fi rușine. Ci pentru că nu mi-am dorit niciodată să ajungem aici. Nu am avut și nu am un discurs pregătit. Nu există cuvinte suficient de corecte ca să explice ce e în mine. Dar simt că această piesă trebuia spusă. Așa cum a venit. Din inimă.

Tu ai fost și vei rămâne răsăritul meu. Unele răsărituri nu apun niciodată. Doar învață să lumineze altfel. Suntem încă aici. Pentru Nicholas. Și nu e puțin lucru. Niciunul dintre noi nu a plecat pe alt drum, niciunul nu și-a refăcut viața. Poate pentru că, dincolo de orice, legătura noastră nu a fost niciodată superficială.

Eu nu sunt compozitor. Sunt doar un om care iubește muzica cu toată ființa lui. Un om care cântă din suflet. Și care, atunci când nu mai știe cum să spună ce simte, scrie. «Tot ce sunt» este bucata mea de adevăr. Este scrisă pentru tine. Este dedicată ție. Fără așteptări. Doar iubire. Așa cum e ea. Imperfectă. Vie. Reală. Te iubesc, Mădălina Stephanie Radu. Și te voi iubi toată viața. Crăciun fericit”, a scris tenorul Alin Stoica pe Facebook.

Tenorul Alin Stoica are în continuare concerte alături de fosta lui soție, iar de-a lungul timpului el s-a întâlnit de mai multe ori cu Papa Francisc și cu Papa Leon.

