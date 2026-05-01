Anul acesta, vremea rece și ploioasă e posibil să schimbe planurile de ieșit la iarbă verde ale multor români. Planurile lui Teo rămân însă în picioare! Întrebată care e destinația preferată de 1 mai și cum sărbătorește această zi, Teo alege confortul, relaxarea și socializarea.

„De obicei, acasă, pe terasa mea. Dacă e cineva liber, și sunt mulți prieteni liberi în această zi, trec pe la mine și ne bucurăm de liniște”, a spus Teo Trandafir în exclusivitate pentru Libertatea.

Odinioară, 1 mai și alte sărbători impuse presupuneau activități care nu lăsat prea mult loc liberului arbitru. Tocmai de aceea, Teo este ușor reticentă când vine vorba despre astfel de zile și are propria abordare festivă.

„Înainte (n.r. – de Revoluție) erai obligat să sărbătorești 1 mai. În copilărie îmi amintesc că ne scoteau cu forța să purtăm pancarte. Acum nu este ceva obligatoriu și asta mă bucură. Este o zi în care românii se bucură pur şi simplu de timpul liber, ceea ce e firesc”, povestește Teo.

Micii sunt nelipsiți în această zi de sărbătoare, dar pentru îndrăgita vedetă deliciosul preparat poate fi meniul perfect pentru orice zi din calendar.

Teo Trandafir s-a remarcat mereu prin carisma, inteligența sclipitoare, umor și energia inepuizabilă. O profesionistă desăvârșită, ea a câștigat inimile publicului de toate vârstele. Există însă un preț al succesului pe care telespectatorii nu-l văd și nu-l cunosc.

„Referitor la muncă, există un preț pe care trebuie să-l plătească cei care sunt dedicați 100% activității lor. Stăteam de vorbă cu un foarte bun prieten și am ajuns la concluzia că nu poți să le ai pe toate! Dacă muncești cu adevărat și pui tot ce ai în asta, trebuie să sacrifici ceva din viața personală sau mici plăceri ale vieții. Ceea ce eu am făcut, am făcut-o cu drag și aș mai face-o o dată”, a mărturisit Teo în exclusivitate pentru Libertatea.

În viziunea îndrăgitei vedete, echilibrul perfect între muncă și viața personală este mai degrabă o iluzie. În stilul ei caracteristic, Teo Trandafir a ținut să ne amintească faptul că există costuri când omul încearcă să facă prea multe lucruri în același timp.

„Nu cred că e cineva care să poată gestiona perfect ambele lucruri fără să spargă nicio farfurie. Ori spargi o farfurie, ori încerci să le duci pe toate folosind ambele brațe”, a încheiat prezentatoarea de la Kanal D.

