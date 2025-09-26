Însărcinată în aproape cinci luni, actrița a venit la Vocea României să-și îndeplinească un vis din copilărie: acela de a cânta. Însă, din păcate, după ce a interpretat melodia „Lovely”, a lui Billie Eilish și Khalid, Teona Stavarachi nu a reușit să întoarcă niciun scaun.

Imediat după ce a ieșit de pe scenă, actrița, care are o relație cu Silviu Pașca, fost concurent la „Vocea României”, a stat de vorbă cu Libertatea despre experiența pe care a trăit-o în show-ul de la PRO TV.

Libertatea: Cum a fost pentru tine să urci pe scenă la Vocea României, cu emoțiile unui concurs și cu emoțiile sarcinii în același timp?

Teona Stavarachi: Nu aș putea descrie sau compara cu ceva anume. E un sentiment unic. Recunosc că este posibil să se fi copleșit unele pe altele și independent de mine, dar m-au ajutat, așa cum au știut ele.

Teona Stavarachi a spus ce a învățat din această experiență

Ce ai învățat din această experiență?

Această experiență mi-a reamintit de câteva lecții pe care le-am primit de-a lungul timpului și pe care le împărtășeam și eu mai departe cu mare încredere, dar de care nu mai țineam cont. Urât din partea mea! Drumul e mai important decât succesul şi fiecare experiență e acolo să te formeze. Ne grăbim prin viață cu teoria în brațe și când vine vorba de noi, uităm.

Dacă te-ai întoarce la acel moment, ce i-ai spune Teonei care urca pe scenă?

Nu i-aș spune altceva decât ce i-am spus: „Asta e pentru fetița din liceu care a participat la un concurs și nu a trecut”! Pentru mine, acea experiență din liceu m-a oprit din a cânta și a mă bucura de muzică pentru un an. Acum oricare ar fi fost rezultatul, era important pentru mine doar să fiu acolo, să-i arăt fetiței că nu trebuie să renunți. Și nu renunț!

Lumea te cunoaște pentru rolurile interpretate pe micile ecrane. Cand ți-ai descoperit și pasiunea pentru muzică?

Muzica a fost mereu prezentă în viața mea, dar mai serios și-a făcut loc timid în urmă cu vreo trei ani, când am simțit că în versuri mă descarc cel mai bine. Așa am ajuns să scriu muzică de vreun an și jumătate și am descoperit o pasiune la care nu mă așteptam.

Iubitul actriței este cântăreț: Silviu Pașca

Cât de mult te-a ajutat faptul că Silviu Pașca ți-a fost alături, știind că și el a trecut prin aceeași experiență a competiției?

M-a ajutat foarte mult. I-am vorbit despre toate grijile și emoțiile și a avut răbdare să mă asculte, să-mi dea sfaturi și să mă încurajeze. Nu e ceva surprinzător, el așa e oricum zi de zi și sunt foarte norocoasă să îl am lângă mine.

Cum e să împărtășiți aceeași pasiune pentru muzică în cuplu?

Se zice că nu prea se-mpacă partenerii cu aceeași ocupație, noroc că nu prea cred în orice. În plus, pentru mine e mai mult un hobby și amândoi avem o etică de lucru sănătoasă. Când ne întâlnim în studio el e pe locul 1, la filmări eu sunt. Ne respectăm și ne apreciem reciproc pentru ceea ce facem și așa funcționează.

Aveți în plan să scoateți o piesă împreună?

Nu ne-am gândit la asta, am lucrat împreună la tot felul de piese, dar una a noastră încă n-avem în plan.

Ce sfat are pentru persoanele care vor să participe la „Vocea României”

Ce sfat ai pentru cei care și-ar dori să urce pe scena de la „Vocea României”, dar le este teamă?

Just do it! Nu e atât de înfricoșător pe cât pare și, odată ce ai ajuns acolo, dă tot ce ai mai frumos din tine. Important e să fii tu mulțumit de tine la final, să te bucuri de experiență, să fii sincer cu tine și cu cei din jur. Și nu pune presiune pe tine, toate se întâmplă cu un rost.