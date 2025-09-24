Cu o interpretare plină de emoție și un mesaj luminos, Theo Rose aduce în fața publicului un cântec sensibil, dar puternic, în care speranța devine busola ce ne ține pe linia de plutire.

„Greu să fiu eu” nu este doar despre dificultăți, ci despre încrederea că, indiferent de obstacole, după fiecare furtună se arată un curcubeu. Piesa a fost scrisă de Theo Rose și Alessandra și produsă de Alexandru Turcu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate și versatile artiste din România, cucerind publicul prin vocea sa puternică, talentul remarcabil și prezența carismatică. Stăpânește cu ușurință diferite stiluri muzicale, de la lăutărească și balcanică până la jazz și pop, aducând mereu un plus de originalitate în muzica sa.

Piese precum „Nu mă duc la club”, „Noaptea ne fură iubiri” și „A venit poliția”, s-au bucurat de un succes răsunător, dominând topurile muzicale și strângând milioane de vizualizări. Theo Rose s-a remarcat și prin colaborări de impact, lansând hituri alături de Irina Rimes, Mira și Ian, demonstrând astfel o versatilitate muzicală de excepție.

Recomandări Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”

De asemenea, colaborarea sa alături de Smiley pentru „Ultimul dans” este un succes remarcabil, ajungând până pe locul întâi în topul celor mai difuzate piese de la radio. Mai mult decât atât, cele mai recente lansări ale sale, colaborarea cu Andrei Bănuță pentru „Cine, cine”, piesa „Dragoste nouă”, dar și „M-au răpit extratereștrii” (from Buzz House The Movie 2) au intrat rapid în trending-ul YouTube, ocupând primele poziții.

Dincolo de muzică, Theo Rose și-a construit un parcurs remarcabil și în televiziune și actorie. Va fi pentru a patra oară antrenor la Vocea României, alături de Horia Brenciu, iar talentul ei actoricesc a fost remarcat în serialul Clanul. Cu fiecare proiect, artista își consolidează imaginea unei interprete complete, capabile să impresioneze atât pe scenă, cât și pe micul ecran.

Sfârșitul anului 2024 a marcat începutul turneului „Pe Vechi”, un proiect special dedicat muzicii interbelice, care a avut un succes impresionant. Turneul a continuat și în 2025, fanii artistei având parte de două seri consecutive spectaculoase la Sala Palatului, dar și de concerte în toată țara.

Mai mult decât atât, artista a lansat și primul său documentar: „Theo Rose: Pe vechi. O călătorie în timp”, o incursiune emoționantă în lumea muzicii interbelice și în culisele spectacolului său live, care poate fi vizionat pe VOYO.

Toamna aceasta, Theo Rose va aduce pentru ultima oară conceptul „Pe Vechi” pe scena Sălii Palatului, pe 12 noiembrie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE