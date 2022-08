Pe Instagram, Theo Rose a postat mai multe clipuri la secțiunea Instastory. Le-a spus celor care o urmăresc, peste 900.000 de fani, că știe aproape tot ce s-a scris și tot ce s-a vorbit despre viața ei personală.

Cântăreața a văzut și criticile pentru că s-a despărțit de Alex Leonte, dar și felicitările că formează un cuplu cu Anghel Damian. „Mă prieteni, să știți că eu nu mă fac că plouă! Eu văd tot ce se întâmplă în jurul situației ăsteia și stau și încasez că dacă Dumnezeu a îngăduit să se întâmple așa, înseamnă că știe el mai bine de ce și că așa va fi mai bine. Ne va arăta timpul care a fost scopul real al acestei întâmplări, nu mi-e frică de asta. Eu ce era de spus, v-am spus și n-am mâncar rahat. Ce să zic!”, a spus ea.

„Ca să termin într-o notă pozitivă, v-am zis așa ca să mai știți ce gândesc, că toată lumea zice acum ce gândește, e belea mare ce se întâmplă, de parcă zici că nu s-ar mai despărțit lumea. La final, toți ne despărțim, că ne desparte moartea, că ne despărțim noi, tot aia e. Nu a murit nimeni din așa ceva, vă zic, o să fie bine!”, a încheiat artista.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Pe Facebook, fanii scriu despre viața personală a lui Theo Rose: „Mare iubire au avut pentru foștii dacă nu au avut puțin respect prea repede s-au afișat după 3 săptămâni de la despărțire. (…) Cântăreața lui peste prajit, a ajuns mare vedeta, acum schimba barbatii dupa bunul plac. (…) Treaba ei cu cine se cuplează (…) Foarte bine! Tineri și frumoși! (…) O iubire de o vară”.

Recomandări Echipa Rafila: spital inculpat de procurori pentru moartea a trei bebeluși infectați, director promovat secretar de stat

Theo Rose, despre despărțirea de Alex Leonte

După ce a fost surprinsă de Cancan sărutându-se cu Anghel Damian, Theo Rose a dezvăluit că de iubitul ei Alex Leonte s-a despărțit cu ceva vreme înainte și că el știe faptul că ea are o nouă relație.

„Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel, noi am vorbit despre asta, ne-am despărțit în primul rând pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să ne fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și corectă cu Alex, el vă poate confirma chestia asta”, a povestit ea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ofițer sub acoperire, „cu trei stele mari” pe vremea lui Ceaușescu, recunoaște totul! „Am încărcat blănuri, aur, bani!” Șocul pe care l-a avut când a ajuns în pădurea Bogata

Playtech.ro ȘOC! Câți bani a câștigat Inna după ce a cântat în fața a 200.000 de spectatori la Tomorrow Land EXCLUSIV

Observatornews.ro "Pentru Florian, cele 5 secunde au fost fatale". Colegii camionagii, mesaje de durere pentru șoferul român carbonizat în cabina TIR-ului, pe o autostradă din Italia

HOROSCOP Horoscop 3 august 2022. Racii au parte de o zi care le permite să respire mai ușor, să se refacă și să-și stabilească prioritățile

Știrileprotv.ro China a trecut la fapte. Ce se întâmplă chiar acum în Taiwan

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE 7 brand-uri scandinave de pe Modivo care nu trebuie să-ți lipsească din garderobă

PUBLICITATE Ce poate să facă robotul DaVinci Xi