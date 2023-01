Sâmbătă noapte, Theo Rose a avut concert la Buzău, iar miezul nopții a prins-o în mașină, între concerte, alături de colegii săi. Artista a mai susținut și două concerte în București, apoi a putut merge acasă pentru a fi alături de iubitul ei, Anghel Damian.

Din fericire, Theo Rose, care este însărcinată pentru prima dată, se simte foarte bine și își poate onora concertele. Artista a povestit pe Instagram cum a fost noaptea de Revelion pentru ea.

„La mulți ani! Urmează să intrăm pe scenă la Buzău, după care mai avem două concerte la București. Suntem pregătiți! Așa să ne prindă și 2024, pe dubă! Să aveți un an extraordinar cu realizări și împliniri! Și să fiți fericiți!

Gata și a doua cântare. Mergem la a treia și după am terminat. Am niște tocuri în picioare și sunt încorporate în salopetă, adică port un overall, cum ar zice stiliștii. Mi-au rupt picioare în două tocurile. Mai rezist la una, dacă nu… îmi iau un scăunel”, a spus Theo Rose.

Cântăreața a purtat încălțăminte cu toc, care la un moment dat a devenit foare incomodă. Theo a rezistat cu pantofii până ce a terminat evenimentele pe care le avea de onorat.

Imediat ce a ajuns acasă, artista a avut poftă să bea o bere. Fiind însărcinată, Theo Rose nu are voie să consume alcool și a ales o bere fără alcool. Ulterior, vedeta a povestit că se confruntă cu prima problemă din acest an, mai exact o măsea care îi crește și o deranjează.

Recomandări Lecția de omenie și de speranță dată de doi soți din Constanța care ajută o familie cu patru copii: „Aveau doar două jucării”

„A fost și Revelionul ăsta. Beau o bere fără alcool. Noroc, să trăiți! Unde scrie că e fără alcool?! A… fără alcool. E o bere care respectă cele mai înalte standarde de calitate. Prima problemă nouă în 2023, problemă nouă zic, pentru că mai sunt altele din 2022 cu care am intrat în 2023. Nu s-au putut rezolva toate că na… Eu mi-am scos o măsea de minte acum câțiva ani, vreo 6 ani, jos pe partea dreaptă. Problema este că astăzi m-a jenat zona toată ziua și după cântări m-am uitat să văd ce e. Îmi iese o măsea! Există vreo șansă să îmi iasă tot măsea de minte sau aveam vreo măsea de rezervă și s-a gândit să iasă acolo?”, a spus Theo Rose.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Theo Rose și Anghel Damian vor avea un băiețel

Alături de familie, de prietenii apropiați, de oamenii importanți din viața lor, Theo Rose și Anghel Damian au aflat că vor avea un băiețel într-un mod inedit. Baloane, foc de artificii și fum albastru, așa a fost aseară, la dezvăluirea sexului bebelușului lor.

Recomandări Secetă și caniculă în Europa, inundații musonice în Asia. Ce urmează în politicile climatice pe 2023

„De data asta aflați de la noi♥️ Mâine vă arătăm mai multe de aici? Mulțumim tuturor!”, a transmis recent cântăreața pe rețelele de socializare.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cântecul care a înfuriat-pe pe Elena Ceaușescu. „Nicule,tu vezi ce zice ăsta?!” Ce a pățit atunci artistul

Playtech.ro Mica era iubită de milioane de copii din România, dar nici Magicianul nu a mai putut-o ajuta. Michaela Niculescu a lăsat prea multă durere în urmă

Viva.ro Cutremurător ce s-a întâmplat cu Geta din Liceeni! Drama care a distrus-o pe Cesonia Postelnicu

Observatornews.ro Pasagerii unui avion au călătorit în timp: au trecut în 2023 fără să prindă miezul nopţii

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă cu organismul dacă nu bei alcool timp de o lună. Explicațiile experților

FANATIK.RO Cine a câștigat războiul audiențelor de Revelion! Antena 1, lider „la mustață”, chiar și fără Dan Negru

Orangesport.ro "Nu mai are ce căuta în curtea noastră!". Mititelu îl dă afară de la U Craiova 1948 după ce a înscenat o bătaie încasată din partea rivalilor de la Universitatea: "Mă dezic total"

HOROSCOP Horoscop 1 ianuarie 2023. Berbecii au parte de o zi foarte apropiată de ce ar fi putut să-și dorească pentru a putea să se revigoreze psihic

PUBLICITATE Povestea cu final fericit a Luminiței din Constanța, care e depășit cu bine un diagnostic crunt!