Tily Niculae a povestit pe Instagram că se luptă cu insomniile și suferă de anxietate, de care însă nu se sperie.

„Încerc să rămân pozitivă, dar nu îmi iese. Al treilea trimestru este cel mai dificil din punct de vedere fizic și emoțional. Deprivarea de somn și insomniile m-au terminat!

În loc să fie cu ‘yey pentru că mai sunt doar câteva săptămâni până când o să îl țin în brațe pe iubitul nostru mic, ce fac eu? Plâng și am o față tristă! Cu siguranță sunt hormonii‼ Anxietatea, pe care mă incapantanez să o alung, chiar nu mă sperie. Știu că sunt stări care vor trece”, a scris Tily Niculae pe Instagram.

„Fiindcă acum sunt conștientă de acest proces. De acest MIRACOL! Știu ce înseamnă o naștere, știu cum este să te simți lăuză’”, a adăugat Tily Niculae.

Tily Niculae a pierdut două sarcini

Pentru Tily Niculae și soțul ei șansa de a deveni părinți pentru a doua oară este o binecuvântare, cu atât mai mult cu cât vedeta a trecut prin momente dramatice, pierzând două sarcini la distanță de un an de zile… Iată ce povestea actrița în 2016, la scurt timp după ce a pierdut sarcina, la două luni.

„De vreo trei ani, Dragoş şi Sofia mă pistonau să mai avem un bebe în casă. În februarie, m-am trezit şi am ştiut să sunt însărcinată. Aşa a fost şi la Sofie. Am mers la o clinică privată, ca să îmi fac analizele de sânge, dar eu ştiam că sunt însărcinată.

Era o sarcină mică, la patru săptămâni. La ecografie, mi s-a spus că am un hematom foarte mare şi că am şanse 50-50. Mi s-a dat tratament, am făcut injecţii în burtă. La şase săptămâni i-am auzit inima, în săptămâna a şaptea am mers iar la ecografie, voiam să mă asigur că totul e bine’, a povestit Tili Niculae.

„În săptămâna a opta a mers din nou la ecografie. Medicul mi-a spus să las telefonul, pentru că filmam, şi am ştiut că i s-a oprit inima… Nu a fost să fie. Nu am căutat motive, am încercat să trec cu uşurinţă, ştiam că le-aş fi făcut Sofiei şi lui Dragoş rău. După chiuretaj am simţit că acolo mi-a rămas inima’, a declarat actriţa, cu ochii în lacrimi.

