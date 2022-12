„Wednesday” a fost filmat timp de 8 luni în România. George Burcea și Victor Dorobanțu au făcut parte din distribuția serialului de pe Netflix. În cadrul unui interviu pentru urban.ro, Tim Burton a spus care a fost prima sa impresie despre țara noastră după ce a filmat în România.

„Mi-a plăcut foarte mult că s-a filmat în România, a fost ca o nouă experiență în care eram și eu pus, nu doar în partea de producție și regie film. Am crescut uitându-mă la filme cu monștri, cu vibe-ul creat de ceea ce însemnă Transilvania, Munții Carpați și poveștile cu Dracula și să vin să experimentez totul direct e ceva memorabil. Pentru că, de fapt, ce am descoperit la fața locului a fost că oamenii sunt extraordinari, pe bune. Foarte muncitori, foarte atenți la detaliile meșteșugului lor și asta a fost foarte inspirațional pentru mine. E foarte plăcut când faci ce-ți place cu oameni care-ți plac. Un loc nou aduce și o energie nouă, care înseamnă un imbold creativ pentru mine și m-a ajutat mult întregul context de acolo pe durata filmărilor”, a declarat regizorul.

În Buftea s-au construit două orașe special pentru filmări. Fanii serialului „Wednesday” pot vizita platourile de filmare, care se află la doar 30 de minute de București.

„Am filmat în studiouri lângă București, dar și la Sinaia în gară, și prin pădurile din apropierea Capitalei. Bucureștiul e un oraș care are multe lucruri de oferit, am folosit locații frumoase, Casa Scriitorilor, care e un loc foarte special. Există acolo un amestec foarte interesant de lucruri și locuri”, își amintește Tim Burton.

Victor Dorobanțu a reușit să-l impresioneze pe regizorul serialului „Wednesday”. „Mână” sau „The Thing” a făcut o treabă excelentă la filmările care nu au fost deloc ușoare. Actorul a fost lăudat și de revista Vanity Fair.

„Victor a fost distribuit ca actor, nu e doar o mână pentru mine. El e personaj complet. Am făcut audiții ca pentru oricare actor din poveste, i-am pus pe toți să vorbească prin mâinile lor. Iar el are o structură și o expresivitate și o emoție a mâinii, o tipologie pe care o simți când o vezi, chiar dacă nu o descrii în detaliu în cuvinte. E foarte expresiv, are o foarte bună mobilitate și coordonare a mâinii și a înțeles foarte bine ce înseamnă să faci actorie prin mâna ta. A fost minunat că l-am găsit exact așa cum îmi imaginam că trebuie să fie The Thing și că era acolo lângă noi, în România”, spune Burton despre personajul care o însoțește pe Wednesday în toate episoadele și care va fi îndrăgit de spectatorii din lumea întreagă.

Ce spune Jenna Ortega despre România

Jenna Ortega, actrița care o interpretează pe Wednesday Addams, personaj principal, s-a declarat impresionată de peisajele românești și a mărturisit că a întâlnit oameni „minunați”.

„Am întâlnit unii dintre oamenii mei favoriți de pe planeta asta acolo. Cred că oamenii de acolo sunt minunați și e foarte frumos și locul unde se află școala noastră (actrița vorbește despre Castelul Cantacuzino din Bușteni, care în serial este academiei-internat Nevermore – n.r.). Am filmat la castele adevărate și unul din locurile în care am fost a fost Sinaia și totul părea făcut în Photoshop. Nici măcar nu îmi venea să cred, s-a potrivit foarte foarte bine cu estetica serialului”, a spus Jenna Ortega.

Și ceilalți actori din distribuție au fost impresionați de țara noastră.

„Wednesday”, filmat la București, Sinaia, Bușteni și Bălteni

Mai multe locații din România au găzduit scenele unde s-a filmat serialul regizat de Tim Burton. Castelul Cantacuzino din Bușteni este internatul Nevermore, iar în multe cadre sunt imagini de la Universitatea Politehnică, de la Grădina Botanică sau de la Casa Monteoru, toate din București. Mai apar imagini de la Gara Regală din Sinaia, dar şi de la conacul Olga Greceanu, de la Bălteni, din Dâmbovița.

Serialul, alcătuit din opt episoade, a înregistrat 341,2 milioane de ore de vizionare în toată lumea în prima săptămână de difuzare.

