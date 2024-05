Aseară, într-o atmosferă încărcată deja de emoție și stres, combatanții s-au luptat pentru o recompensă importantă: o seară într-o vilă, cu o masă copioasă și o petrecere frumoasă, un festin atât de aproape de final.

Iancu Sterp, cel care avea Imunitatea, a fost primul căpitan și l-a ales pe Robert Moscalu să-i fie adversar. Primul i-a ales pe Zanni și TJ Miles să-i fie colegi, iar cel de-al doilea pe Sorin Pușcașu și Andrei Ciobanu. Ce a urmat a fost cumva așteptat, dar pe de altă parte, la fel de tensionat: voturile colegilor l-au trimis pe Zanni la Duel, pentru a cincea săptămână la rând, iar decizia lui Iancu a fost ca TJ Miles să-i fie adversar.

TJ Miles: „Acum că am ajuns aici, mulțumesc lui Dumnezeu, celor care m-au adus aici”

După o luptă în care emoția a fost la putere, cel din urmă a pierdut și a fost nevoit să-și ia la revedere de la colegi. „În viață trebuie să evoluez. Acum că am ajuns aici, mulțumesc lui Dumnezeu, celor care m-au adus aici, Franciskăi, că am cunoscut o femeie ca ea și că am putut să o cer de nevastă la Survivor, o amintire care o să fie cu mine până mor. Am avut tot felul de clipe frumoase, ștafete, puncte, finalizări, un roller coaster incredibil de frumos. Aș putea să scriu o carte”, a spus TJ Miles, care a fost eliminat de la „Survivor All Stars”.

Recomandări REPORTAJ. La nouă luni de la exploziile din Crevedia, oamenii acceptă posterul primarului pe poartă și oferta de despăgubiri a patronilor stației GPL: „Nu e de-ajuns, dar ce să facem?”

Zanni nu s-a arătat încântat că TJ Miles a părăsit competiția. „Mi-a bătut și inima tare. Sunt agitat. Au fost mai mult decât emoții. Sufletul mi-a fost pustiu până am văzut Survivor acum trei ani. Nu avem drept la niciun consiliu. Am fost cu TJ, locul 2, mi-a fost teamă. TJ era de temut pentru toți de aici. A fost mondial”, a declarat el.

Cinci concurenți intră în săptămâna finalei de la „Survivor All Stars”

Cu adevărat surprinzător și încărcat de bucurie a fost următorul anunț făcut de Daniel Pavel, prezentatorul show-ului: „Five Stars – cinci stele. Ce aveți în fața voastră este o nouă săptămână de Survivor, dar are o caracteristică aparte – este ultima săptămână a sezonului suprem”.

În doar câteva zile, un concurent va ridica trofeul deasupra capului. Cine va fi? Andrei, Iancu, Robert, Sorin sau Zanni?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Cine e TJ Miles

TJ Miles a trăit în Canada, iar în 2018 a venit în România, unde și-a deschis un service de mașini cu totul special. ânărul este cel care a inventat una dintre expresiile virale din ultimele luni, „Big Blană”, prin care descrie tot ce-i place și i se pare la modă. În adolescență, Miles a trecut prin niște situații-limită. A reușit să se desprindă de acolo, nu înainte de a comite câteva ilegalități, dar și-a găsit sensul în viață și a obținut o diplomă în afaceri, de care este mândru.

Recomandări Fostul șef SRI Florian Coldea, generalul SRI Dumitru Dumbravă şi avocatul Doru Trăilă, plasaţi sub control judiciar, după aproape 15 ore de audieri la DNA

În 2013, Miles a avut un moment dificil, după ce a fost implicat într-un caz federal ce a ajuns și în presă, și la urechile mamei lui. „Mama mea nu știe să urască, nu știe să judece, este doar iubire și iubește totul la mine. Iar când am dezamăgit-o, treaba asta m-a distrus și a însemnat începutul unei noi ere pentru TJ Miles. Am putut să văd viitorul și să văd că puteam ajunge mort sau în închisoare. Nu aveam nicio idee că pot ieși din asta, dar cumva am ieșit. Cazul ăla federal m-a zdruncinat puternic, dar sunt fericit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat, sincer”, a declarat TJ Miles pentru vice.com/ro.

Urmărește-ne pe Google News