Speculații despre posibila despărțire dintre Tom Brady și Gisele Bundchen au apărut în presa din Statele Unite ale Americii în urmă cu câteva luni. Cei doi nu ar mai locui împreună de câteva săptămâni și au angajat avocați specializați în separări legale. În urmă cu doar câteva luni, Gisele s-a mutat din casa lor din Florida și a plecat în Costa Rica, unde dețin o altă proprietate.

Se pare că partenera jucătorului de fotbal american nu a fost de acord cu decizia acestuia de a se întoarce în Liga Americană de Fotbal, din cauza programului competițional încărcat care l-ar ține departe de familie.

Tom Brady și Gisele Bundchen s-au mai certat în trecut pe acest subiect, însă mereu au decis să își mai acorde o șansă.

„Nu cred că mai e cale de întoarcere acum. Ambii au avocați și se gândesc la ce va presupune o scindare, cine primește ce și care vor fi finanțele”, a spus o sursă apropiată lor, conform Page Six.

Tom Brady și Gisele Bündchen au împreună un băiat, Benjamin, în vârstă de 12 ani, și o fetiță, Vivian, în vârstă de 9 ani. În plus, jucătorul de fotbal american mai are un băiat, Jack, în vârstă de 15 ani, dintr-o relație anterioară.

Modelul brazilian își dorește ca soțul ei să își petreacă mai mult timp alături de ei. „Copiii cresc. Ben are deja 12 ani, iar această perioadă este extrem de importantă pentru viața lui.

Evident, am preocupările mele. Acesta este un sport foarte violent, iar eu am copiii mei și vreau ca el să fie mai prezent în mijlocul familiei. Am avut acele conversații cu el din nou și din nou. Dar, în cele din urmă, simt că toată lumea trebuie să ia o decizie care să ajute lucrurile să funcționeze pentru copii.

Eu am făcut ce trebuie pentru a fi alături de Tom Brady. M-am mutat la Boston și am făcut tot ce am putut pentru a crea un mediu iubitor în care să crească cei mici, dar în același timp l-am susținut și pe el și visurile sale.

În acest moment al vieții mele, simt că am făcut o treabă bună în acest sens”, a spus Gisele.

La începutul anului, Tom Brady a recunoscut că își neglijează familia din cauza sportului. „Cred că soția mea a ținut casa foarte mult timp. Și cred că sunt lucruri pe care ea vrea să le realizeze. Știi, ea nu a lucrat la fel de mult în ultimii 10-12 ani. Doar a crescut copiii, a avut grijă de ei, și-a luat angajamentul de a trăi în Boston, apoi să se mute în Florida. Acest lucru este o problemă. O problemă foarte greu de reparat fără a spune că este timpul să mă retrag”, a declarat sportivul.

