Astfel, biletele au următoarele prețuri:

-earlybird (primele 200 din fiecare categorie): Cat A 429 lei, Cat B 359 lei, Cat C 299 lei, Cat D 259 lei

– presale: Cat A 449 lei, Cat B 379 lei, Cat C 309 lei, Cat D 279 lei

– la acces: Cat A 500 lei, Cat B 400 lei, Cat C 350 lei, Cat D 300 lei.

Sir Tom Jones are 82 de ani

Cu o carieră remarcabilă de peste șase decenii, Tom Jones este considerat unul dintre cei mai mari cântăreți și artiști din toate timpurile, vânzând peste 100 de milioane de discuri, primind multiple premii și distincții și fiind foarte implicat în industria de entertainment.

Tom Jones și-a început carieră muzicală inițial că membru într-o trupa locală numită The Senators. Ulterior, acesta și-a format propriul sau grup, intitulat Tom Jones and the Squires. Mai târziu, el a semnat cu Decca Records la Londra, dând startul unei cariere de succes și obținând faima internațională, datorită lansării unor hituri, precum: „Its Not Unusual”, „Whats New Pussycat?” „Delilah” și „Green, Green Grass of Home”.

Tom Jones a fost numit cavaler de Regina Elisabeta a II-a

La cei 82 de ani ai săi, Jones a primit unele dintre cele mai bune recenzii ale carierei sale pentru cele mai recente albume produse de Ethan Johns „Surrounded By Time”, „Long Lost Suitcase”, „Spirit În The Room” și „Praise & Blame”. Criticii au lăudat atât muzica, cât și performanțele vocale ale lui Jones, evidențiind talentul său incontestabil și unic atât în studio, cât și pe scenă.

Recomandări Vladimir Putin, discurs de aproape două ore în fața Parlamentului rus. Acuzații fără oprire la adresa Occidentului: „Vor folosi chiar și Diavolul împotriva Rusiei”

De-a lungul carierei, Tom Jones a avut zeci de colaboratori emblematici, de la Stevie Wonder și Aretha Franklin până la Van Morrison, Dolly Parton și Ed Sheeran. În cariera sa a primit multe distincții, cea mai importantă fiind când a fost numit cavaler de către Regina Elisabeta a II-a în 2006.

Cochetează și cu actoria și cu televiziunea

Artistul a jucat și în filme precum „Mars Attacks” de Tim Burton și „Playhouse Presents: King of The Teds” pentru Sky Arts. Pe lângă muzică să, Tom e foarte activ în industria muzicală participând că antrenor la celebra emisiune „The Voice UK”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Și autobiografia sa recentă „Over The Top And Back” a fost un real succes, iar lansarea albumului sau din 2021, intitulat „Surrounded By Time” l-a făcut cel mai în vârstă bărbat care a urcat până pe locul 1 în UK Official Album Chart, depășindu-l astfel pe Bob Dylan.

Foto: Hepta

GSP.RO Mutu a dezvăluit motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ora de vară 2023, ELIMINATĂ! Oamenii NU trebuie să mai dea ceasul înainte, decizia tocmai a fost luată

Viva.ro Ce salariu avea Gina Pistol la Antena 1. Suma pe care o încasa pentru un sezon Chefi la Cuțite

Observatornews.ro Ţeapa luată de un tânăr de 21 de ani din Timiş, după un anunţ de angajare în Germania. Damian s-a trezit pe drumuri şi fără bani de întoarcere

Știrileprotv.ro Bărbatul mort după ce a tăiat cu flexul un butoi metalic fusese rugat de un vecin să-l ajute. Înăuntru fusese prenadez

FANATIK.RO Planta banală care este extrem de toxică pentru câini. Mulți o au în grădină primăvara

Orangesport.ro O conspiraţie privind vaccinul Covid-19 ia amploare! Totul, după ce o vedetă a picat din senin. Ce susţin activiştii că păţesc cei vaccinaţi

HOROSCOP Horoscop 21 februarie 2023. Fecioarele trebuie să iasă puțin din tiparul propriilor planuri și proiecte, ca să poată auzi ce spun cei din jur

PUBLICITATE Cum să trimiți cadouri la cel mai mic preț