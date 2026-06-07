„Azi e sărbătoare! E ziua lui Toma, bucuria sufletului meu. Împlinește 12 ani! Dragostea mea cea mare, baschetbalistul vieții mele, tata te iubește la infinit”, a scris Horia Brenciu pe contul de socializare.

Horia Brenciu este foarte mândru de copiii săi și îi iubește pe toți în egală măsură. Alice, soția lui Horia Brenciu, are două fete, pe Andreea și Maria, dintr-o căsnicie anterioară, însă cântărețul le-a tratat și le-a iubit întotdeauna ca pe copiii lui.

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„Maria și Andreea sunt niște fete de care nu ai cum să nu te îndrăgostești din prima clipă. Și acum, fără lipsă de modestie… și eu sunt puțin iubibil. Așa că nu a fost chiar greu. Am vrut să le fiu prieten și mi-a ieșit de cele mai multe ori. Cu Andreea lucrez împreună de aproape 10 ani și suntem o echipă sudată. E deșteaptă, creativă și pe deasupra e și foarte frumoasă. Maria este îngerașul nostru. E cea mai empatică persoană pe care o cunosc. Cum să nu le iubești?!”, a spus cântărețul.

Antrenorul de la „Vocea României” și soția sa au împreună o fetiță, pe nume Mina, care a venit pe lume în urmă cu 11 ani. La puțin timp după, cuplul a luat decizia de a adopta un băiețel. Toma a intrat în familia artistului și a fost crescut cu multă iubire.