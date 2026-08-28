Curiozitatea a crescut cu fiecare zi. Primele imagini din Thailanda au surprins și le-au adus celor de acasă dorința de a-i cunoaște mai bine pe participanți și de a le afla cât mai rapid poveștile. Cu fiecare nume anunțat, încântarea a crescut și a lăsat loc entuziasmului începerii. Până pe 4 septembrie, când are loc premiera sezonului X, a mai rămas doar o săptămână! În fiecare vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, focul va arde puternic – cu ediții ce nu pot fi ratate, din Insula Iubirii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 25

Încă de la primele secvențe din acest an, o apariție s-a remarcat. Un fost concurent, care a fost ispită și care a reușit să fie extrem de viral, a reapărut în cadre! Marea surpriză vine abia acum, odată cu numele celor care formează ultimul cuplu participant.

Marcel Andrei revine la Insula Iubirii, de această dată, alături de soția lui, Armina. Cei doi sunt într-o relație de 3 ani, iar de 2 ani au decis că viitorul lor trebuie să fie unul comun, așa că s-au căsătorit. Locuiesc în Tenerife, acolo unde ea este recepționer la hotel, iar el este chelner și promoter imobiliar. El are 37 de ani, iar ea este mai tânără, având 27 de ani, însă împreună par să fie de neoprit.

S-au cunoscut online, înainte de participarea lui Marcel în show și s-au văzut pentru prima dată când el a revenit din Thailanda. Acum, vor să arate că sunt un cuplu stabil și că o dragoste reală nu lasă loc de infidelități.

Vor reuși să treacă de testul suprem și să facă următorii pași în doi? Se va dovedi că depărtarea pentru 21 de zile le poate pune probleme? Aflăm răspunsurile, în doar câteva zile, odată cu startul sezonului X, din Insula Iubirii!

Listele participanților din sezonul MAXIM sunt complete! 20 de ispite, cinci cupluri și povești care vor ține pe toată lumea în fața ecranelor, în fiecare vineri și sâmbătă!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE