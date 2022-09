Ultima factură primită de Tora Vasilescu la energie electrică este de 7.000 de lei. Ea a susținut că are o pensie care nu acoperă nici măcar jumătate din sumă. „România a fost clădită de strămoșii noștri, de părinții noștri, de noi, de generația mea. Nu e normal să am o pensie atât de mică. Eu nu pot din pensie să plătesc factura, nu există.

Am o pensie de rușine, o pensie de la teatru. E adevărat că m-am pensionat…așa a fost legea pentru mine….la 50 de ani. Erau salariile atât de mici că am zis că fac colaborări. Și într-adevăr, am făcut cu Pro TV-ul multe seriale…și mă bazez pe pensie, 2350 de lei, de la teatru. O rușine, mi-a venit ultima factură pe două luni 7000 de lei, 70 de milioane vechi. Nu e normal să plătești din urmă”, a declarat Tora Vasilescu pentru fanatik.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Eu nu am fost avertizată, mi-am udat grădina, n-am făcut petreceri. Eu ce fac? Nu mai ud gazonul? Nu mai ud florie? Toată bucuria, toată pregătirea pentru anii aceștia a fost grădina asta. Cultiv legumele mele”, a mai spus actrița.

Recomandări Tatăl, fiul și nora lucrează împreună la Drumuri și Poduri Iași. Directorul spune că o treime dintre angajați sunt rude: „Majoritatea s-au cunoscut la muncă, ce să le fac?”

În ultima perioadă, Tora Vasilescu a avut ca principală sursă de venit pensia, nu a mai participat nici la spectacole, nici la diferite emisiuni. „Nu mai pot face colaborări, că nu îmi mai permite sănătatea și poate nici subiectele nu mă atrag. Cel mai mult am fost vara asta la Festivalul Filmului Românesc, la Iași, la Câmpulung. Oamenii s-au străduit din puținul pe care-l au, pentru că să știți că nu vin sponsorii să arunce cu banii.

În general, sunt niște fete tinere care se duc și se umilesc pe la diverse întreprinderi și la diverși patroni și totuși s-a făcut. Când am ieșit pe stradă, este incredibil. Ce simpatie și toți vor poze să facă…Nici n-am crezut vreodată că o să apuc această vârstă și datorită filmelor care s-au tot redat, a serialelor, să fie atâta simpatie. Și încerc să-mi țin respectul față de mine în primul rând”, a încheiat Tora Vasilescu.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Redactorul-șef mi-a zis: «Îmi pare rău de tine că ești profi, dar nu ești sexy»”. Ce a pățit o celebră prezentatoare TV din România

Playtech.ro ULUITOR! SUA, anunțul momentului despre implicarea Chinei în războiul din Ucraina!

Viva.ro Mesajul transmis de Sarah, fiica vitregă a lui Reghe, după ce antrenorul a bătut-o pe Prodanca în plină stradă. Cuvintele ei au stârnit un val de reacții

Observatornews.ro "Exod fără precedent al creierelor". Rușii bogaţi dau și 28.000 de euro ca să fugă de război cu avioane private. Un deputat şi-a dus personal fiul la aeroport

Știrileprotv.ro O familie a trăit în casă cu un cadavru mumificat timp de 18 luni, refuzând să creadă că este mort. Rudele îi făceau masaj cu ulei

FANATIK.RO O nouă formulă de calcul a indexării pensiilor. Măsura este menită să combată efectele inflației din acest an

Orangesport.ro Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric

HOROSCOP Horoscop 27 septembrie 2022. Scorpionii trebuie să aibă puțin mai multă răbdare, dar dacă nu vor reuși, o abordare mai pozitivă e soluția