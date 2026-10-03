Cum pregătește Irina Loghin mustul în fiecare toamnă. Metoda pe care o folosește pentru a-l păstra

Irina Loghin păstrează și în Capitală unul dintre obiceiurile învățate în satul natal. În fiecare toamnă, artista pregătește must din struguri aduși din podgoriile prahovene și a dezvăluit cum procedează pentru a-l păstra pentru lunile de iarnă.

Toamna este perioada în care gospodarii se bucură de recolta de struguri și pregătesc mustul pentru lunile următoare. Printre cei care păstrează acest obicei se numără și Irina Loghin.

Chiar dacă locuiește în București, artista păstrează legătura cu tradițiile pe care le-a învățat încă din satul natal. Pentru must, folosește struguri din podgoriile prahovene, din comuna Gura Vitioarei, iar printre soiurile folosite se numără și boaba de căpșunică.

Artista a arătat pe rețelele de socializare cum își pregătește recolta și a explicat ce face pentru ca mustul să poată fi păstrat și în timpul iernii.

„Dragii mei, astăzi, ca în fiecare an, am strâns recolta de struguri și am făcut must. Sunt atât de fericită că și anul următor mă voi putea bucura de această licoare minunată, făcută cu drag din propria recoltă.

Mustul are numeroase proprietăți benefice, printre care și faptul că este o sursă bogată de antioxidanți. Să ne bucurăm de roadele toamnei și de tot ce ne dăruiește Dumnezeu!”, a transmis Irina Loghin.

Ce pune Irina Loghin în must pentru a-l păstra

Artista a dezvăluit și metoda pe care o folosește pentru păstrarea mustului. Potrivit explicațiilor sale, adaugă hrean ras în băutură. Mai exact, pentru fiecare litru de must, Irina Loghin folosește 10 grame de hrean ras. Acesta este lăsat în damigene timp de 15 zile.

Ulterior, mustul este strecurat prin tifon, pentru ca băutura să fie limpede. „Să fie limpede, curat”, explică artista. După această etapă, Irina Loghin spune că păstrează mustul la rece, în sticle.

Mustul conține zaharuri naturale

Irina Loghin recomandă consumul de must și vorbește despre proprietățile pe care consideră că le are această băutură. Totuși, artista atrage atenția și asupra cantității de zahăr din must.

Persoanele care au probleme cu glicemia trebuie să fie atente la cantitatea consumată, deoarece mustul conține zaharuri naturale. „Beți must că este sănătate curată pentru organism”, a mai transmis Irina Loghin.