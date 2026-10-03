Vedetele din România care au colaborat cu AnimaWings, compania aeriană care a intrat în insolvență

AnimaWings trece printr-o perioadă dificilă, după ce compania aeriană a inițiat procedura de reorganizare judiciară și a suspendat temporar toate zborurile pentru reorganizarea programului. Printre vedetele care au colaborat cu operatorul român se numără Simona Halep, Andreea Esca, Alexia Eram, Andreea Bălan și Loredana Groza.

AnimaWings a anunțat la sfârșitul lunii septembrie că a inițiat procedura de reorganizare judiciară, cu obiectivul declarat de a continua activitatea și de a-și restructura obligațiile. La o zi după anunț, compania a transmis că suspendă temporar toate zborurile pentru reorganizarea planurilor de zbor.

Operatorul a explicat că decizia vine după probleme tehnice repetate la nivelul flotei, care au afectat disponibilitatea aeronavelor și, implicit, activitatea companiei. AnimaWings a invocat și contextul economic dificil și creșterea costurilor din industria aviatică.

Compania a precizat că pasagerii ale căror curse nu mai pot fi operate vor fi informați și că, în funcție de situație, vor putea fi disponibile rambursarea biletelor sau soluții alternative de călătorie.

Simona Halep a reziliat contractul de imagine cu AnimaWings

Simona Halep devenise imaginea oficială a AnimaWings în luna mai 2026. La scurt timp după anunțurile privind reorganizarea companiei, fosta lideră WTA a transmis că a decis să încheie contractul de imagine.

Sportiva a explicat că parteneriatul fusese gândit ca unul pe termen lung și că situația prin care trece acum operatorul a luat-o prin surprindere.

„Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings. Este o situație neplăcută pentru toate părțile implicate și, mai ales, îmi pare rău pentru pasagerii care trec acum prin această situație. Cred că prioritatea companiei trebuie să fie găsirea cât mai rapidă a unor soluții pentru oamenii afectați și oferirea unor explicații clare. Pentru mine, șocul este cu atât mai mare cu cât acest parteneriat, pe care îl vedeam ca pe unul de lungă durată, ajunge să se încheie atât de brusc. Țin să precizez și că până în acest moment, eu nu am beneficiat din punct de vedere financiar în urma acestui parteneriat”.

Halep a precizat, de asemenea, că nu a avut un rol în conducerea companiei și în deciziile comerciale, financiare sau operaționale ale acesteia.

Ce alte vedete au colaborat cu AnimaWings

Înainte de problemele actuale ale operatorului, AnimaWings a avut colaborări și campanii în care au fost implicate mai multe persoane cunoscute din România.

Printre vedetele din România care au fost asociate cu proiecte și colaborări ale AnimaWings se numără Andreea Esca, Alexia Eram, Monica Anghel, Maria Popovici, Bella Santiago, Giulia Anghelescu, Cristina Dorobanțu, Andreea Bălan, Loredana Groza, Andreea Tonciu, precum și Mihai și Elwira Petre. Aceste colaborări au avut loc în contexte de promovare și campanii ale companiei, înainte ca operatorul aerian să anunțe problemele financiare și măsurile de reorganizare. Lista colaborărilor este mai amplă, în contextul campaniilor și proiectelor derulate de companie.

Un exemplu este parteneriatul dintre AnimaWings și Sports Festival, anunțat în 2026. Operatorul a oferit curse speciale pentru deplasarea fanilor la Cluj-Napoca, iar comunicarea proiectului a făcut referire inclusiv la meciul oficial de retragere al Simonei Halep și la evenimentele dedicate Nadiei Comăneci.

Problemele companiei au apărut după mai multe dificultăți operaționale

AnimaWings a explicat că problemele tehnice repetate ale flotei au avut efecte asupra programului de zbor. Înainte de suspendarea tuturor curselor, compania anunțase retragerea din operare a aeronavelor Airbus A220-300.

La momentul anunțului privind insolvența, AnimaWings preciza că dorește să continue activitatea într-un format adaptat și să limiteze impactul asupra pasagerilor.

Situația a fost însoțită și de numeroase litigii privind despăgubiri pentru zboruri anulate sau întârziate. HotNews a relatat că aproape 3.000 de procese au fost înregistrate în ultima lună înainte de solicitarea insolvenței, dintr-un total de 11.915 identificate pe portalul instanțelor.

Ce se întâmplă cu pasagerii care aveau bilete

Compania a transmis că pasagerii afectați vor fi informați direct, prin datele asociate rezervărilor. Pentru cursele care nu mai pot fi operate, AnimaWings a indicat posibilitatea rambursării sau, acolo unde este posibil, găsirea unei alternative de călătorie.

La 1 octombrie, toate zborurile regulate au fost suspendate temporar, iar compania a anunțat că lucrează la reorganizarea programului. Pentru pasagerii care urmau să călătorească în perioada imediat următoare, operatorul a precizat că solicitările vor fi prioritizate.

Cum îți iei banii înapoi dacă ai cumpărat biletul direct de la compania aeriană

Problemele operaționale și financiare ale companiei aeriene AnimaWings, culminând cu recenta cerere de intrare în insolvență, au aruncat mii de pasageri români într-o stare de incertitudine majoră. În timp ce zborurile programate pentru aceste zile sunt anulate pe bandă rulantă, cu promisiunea unei rambursări integrale, o problemă mult mai complexă o reprezintă pasagerii care au achiziționat bilete pentru lunile următoare.

În cazul în care zborul a fost deja anulat de către companie, românii afectați sunt notificați prin e-mail, iar dacă achiziția a fost realizată cu cardul, procesul de rambursare se realizează automat, înapoi în contul utilizat pentru plată.