Marco Rubio, șeful diplomației americane, a apărat-o public pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată într-un scandal legat de achizițiile de gaz natural în sud-estul Europei.

„Ambasadoarea Guilfoyle a fost o susținătoare incredibil de eficientă a agendei președintelui în Grecia și în întreaga Europă. Președintele Trump și cu mine apreciem foarte mult activitatea esențială și leadershipul ambasadoarei în regiune. Ea a promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia și în sud-estul Europei prin proiecte regionale precum «Coridorul Energetic Vertical», un proiect susținut de ambele partide”, a transmis Marco Rubio, într-un mesaj postat pe contul de Instagram al Ambasadei SUA din Grecia.

Conform unei anchete realizate de The Wall Street Journal (WSJ), Guilfoyle a avut o confruntare verbală tensionată cu Stavros Papastavrou, ministrul grec al Energiei, în timpul unei întâlniri.

În cadrul discuției, ambasadoarea ar fi făcut o referire controversată la situația politică din România, declarând: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.

Avocatul ambasadoarei a contestat interpretarea acestei afirmații, susținând că a fost scoasă din context.

Democrații din Senatul și Camera Reprezentanților SUA au cerut o investigație din partea Departamentului de Stat privind comportamentul ambasadoarei. Aceștia cer clarificări legate de acuzațiile conform cărora Guilfoyle ar fi promovat acorduri în domeniul gazelor naturale cu o companie greacă, scrie WSJ.

Scandalul privind căderea guvernului Bolojan a avut ecouri și în România, unde comentariile ambasadoarei au generat tensiuni politice.

Deputatul Alexandru Dimitriu, membru al Uniunii Salvați România (USR), a depus o plângere pentru trădare împotriva unor politicieni români care s-au întâlnit cu Guilfoyle. Aceștia sunt acuzați de complicitate cu o putere străină cu „scopul de a subjuga și submina economic România”.

În martie 2026, Kimberly Guilfoyle a menționat România în timpul unei cine oficiale organizate la Atena, la care au participat oficiali americani și greci, precum și membri ai ambasadei SUA.

Ulterior, ea a vizitat Bucureștiul pentru a participa la o conferință, unde a lăudat un recent acord între compania americană Venture Global și un joint venture format de Aktor și DEPA, o companie energetică greacă de stat.

Potrivit unui videoclip difuzat în presa românească, Guilfoyle și George Marafatsos au luat cina cu lideri de top ai Partidului Social Democrat (PSD), inclusiv cu liderul partidului și ministrul energiei.