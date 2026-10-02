Nicușor Dan a postat o fotografie alături de Donald Trump la o săptămână după Adunarea Generală a ONU: „O onoare”

Pe contul de X al președintelui Nicușor Dan a fost postată vineri, 2 octombrie, o fotografie în care șeful statului apare alături de președintele SUA, Donald Trump. Lângă cei doi stă și partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru. Cei doi au fost la New York în urmă cu o săptămână.

„O onoare să mă întâlnesc cu președintele Donald Trump, în New York, la recepția găzduită de acesta cu ocazia Adunării Generale a ONU. România acordă o importanță deosebită Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. Obiectivul nostru este clar: să lucrăm împreună cu președintele Trump pentru a duce această relație specială la un nou nivel și pentru a asigura mai multă securitate și prosperitate pentru ambele noastre națiuni”, a transmis Nicușor Dan pe X.

„Prezența militară și economică a SUA în România este esențială pentru securitatea și prosperitatea noastră. Suntem de acord: securitatea începe acasă. România își va face partea pentru a-și consolida propria apărare și capacitatea de descurajare. În calitate de unul dintre cei mai apropiați aliați ai Americii din Europa de Sud-Est, vom continua să ne respectăm angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România”, a adăugat șeful statului.

Reamintim că Nicușor Dan a participat în perioada 20-23 septembrie la mai multe întâlniri și evenimente la New York, în contextul participării la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe președinte în Statele Unite.