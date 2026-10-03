Irina Rimes a oferit detalii despre viața de familie și planurile de viitor. Părinții artistei au luat decizia de a se muta în București.

Irina Rimes a vorbit deschis despre oamenii care i-au marcat parcursul profesional și i-au oferit sprijin necondiționat, de la primii pași în muzică și până la consacrarea pe scena din România. În centrul atenției se află schimbările importante din viața personală a artistei, dar și deciziile pe care le-a luat alături de familie.

Decizia sa de a lua o pauză din activitatea de televiziune la finalul actualului sezon de la PRO TV vine din dorința de a se dedica vieții personale și pregătirii pentru rolul de mamă.

Părinții Irinei Rimes se mută în București

De la primele încercări în Republica Moldova până la lansarea pe piața din România, familia i-a fost întotdeauna alături. Cântăreața a mărturisit că mama ei a fost persoana care a crezut neîncetat în talentul ei, chiar și atunci când succesul părea greu de atins.

Deși programul încărcat o împiedică să ajungă des la părinți acasă, vizitele fiind rare pe parcursul unui an, artista păstrează o legătură strânsă cu cei dragi. În curând, distanța nu va mai fi un impediment, deoarece părinții ei au luat o decizie importantă pentru a fi mai aproape de ea.

„Familia mea, în special mama, a crezut mereu în mine. Prietenii mei, cei cu care făceam sesiuni și stăteam în studio ore în șir, cu care schimbam idei, muzică. Și eu am crezut în mine, în muzica mea. Norocul meu a fost că în România lucrurile s-au derulat destul de repede imediat ce m-am îndrăgostit. Toate au venit natural după. Părinții mei ocupă un loc important în viața mea, sunt familia mea. În curând chiar se vor muta în București, să fie mai aproape de mine și de familie. În copilărie, eu am petrecut foarte mult timp cu fratele meu, dar și cu bunicii, ei munceau destul de mult”, a povestit Irina Rimes într-un interviu pentru revista VIVA!.

Ce relație are Irina Rimes cu fratele ei, Vitali

O prezență extrem de importantă în viața artistei este fratele său, Vitali, care în cursul acestui an a devenit tată pentru a doua oară. Dacă în copilărie cei doi aveau mici neînțelegeri specifice vârstei, astăzi au o relație solidă, fiind nu doar vecini în București, ci și parteneri în diverse proiecte profesionale.

„Suntem foarte apropiați, suntem chiar vecini și ne vedem zilnic. Lucrăm împreună, vrem să ne dezvoltăm niște proiecte pentru că știu că este o persoană pe care mă pot baza mereu. Când eram mici, eram mai «apucați» și ne mai ciondăneam uneori, deși în mare parte tot eram sprijin unul pentru celălalt. Sunt foarte recunoscătoare că drumurile noastre sunt intersectate și că este fratele meu”, a mărturisit artista pentru aceeași sursă.

Cum este Irina Rimes dincolo de lumina reflectoarelor

Deși pe scenă este un artist complex și creativ, apreciat de milioane de fani, în viața de zi cu zi Irina Rimes preferă simplitatea. Artista își găsește liniștea în activități obișnuite și în momentele petrecute alături de oamenii apropiați.