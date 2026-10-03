Gabi Bădălău nu și-a mai văzut fiul cel mare de o lună și jumătate: „Am mers special până la Constanța”

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu sunt divorțați de ani buni, însă nu au reușit să aibă o relație cordială, de-a lungul timpului având loc mai multe procese între ei. Afaceristul susține că nu și-ar mai fi văzut fiul cel mare de aproape o lună și jumătate.

Gabi Bădălău a împlinit ieri 39 de ani și a publicat mai multe mesaje pe Instagram, în care a vorbit deschis despre relația cu cei doi băieți ai săi, Nicolas și Gabriel, rezultați din căsnicia cu Claudia Pătrășcanu. Omul de afaceri a mărturisit că, deși se bucură de prezența mezinului, trăiește și o mare suferință din cauza absenței lui Gabriel, pe care spune că nu l-a mai văzut de o lună și jumătate.

Fiul cel mare a lipsit de la aniversarea lui Gabi Bădălău

Fostul soț al Claudiei Pătrășcanu a avut parte de o aniversare în familie, la care a fost prezent doar băiatul cel mic.

„Cea mai frumoasă urare am primit-o la 00:00, de la Nicolas. M-a îmbrățișat și mi-a spus simplu: «La mulți ani, tati! Te iubesc». Dimineață, primul lucru pe care l-a făcut când s-a trezit a fost să vină din nou să-mi spună «La mulți ani». Până și tortul de astăzi e ales de el. Iar azi are meci de fotbal și și-a pregătit singur un tricou pe care a scris: «LA MULȚI ANI, TATI!». Mi-a spus că, dacă dă gol, vrea să mi-l dedice”, a transmis Gabi Bădălău în mesajul său.

Afaceristul a explicat că, după divorț, copiii s-au mutat la Constanța alături de mamă. El a subliniat că a renunțat la petrecerile fastuoase din trecut în favoarea liniștii din familie.

„După divorț, băieții s-au mutat la Constanța și, oricât de trist ar suna, este pentru prima dată în toți acești ani când am avut șansa să petrec alături de ei, zi de zi, mai bine de două luni. Să ne trezim împreună. Să mâncăm împreună. Să mergem la fotbal. Să râdem. Să ne mai certăm și apoi să ne împăcăm. Lucruri atât de normale, cărora abia atunci când îți lipsesc le înțelegi cu adevărat valoarea. În alți ani făceam petreceri fastuoase sau plecam în vacanțe frumoase. Astăzi nu-mi mai doresc nimic din toate astea. Cea mai mare liniște am găsit-o lângă familie”, a adăugat el.

Gabi Bădălău: „Nu l-am mai văzut pe Gabriel de aproape o lună și jumătate”

Gabi Bădălău a mărturisit că resimte o mare durere provocată de lipsa fiului său cel mare, Gabriel. Omul de afaceri susține că a mers până la Constanța pentru a-și vedea fiul, însă nu a reușit să se întâlnească cu el.

„Dar astăzi, în toată bucuria asta, am și un mare gol în suflet: lipsește Gabriel. Era weekendul în care trebuia să fim împreună și mi-aș fi dorit enorm să-i am pe amândoi lângă mine de ziua mea. Nu l-am mai văzut pe Gabriel de aproape o lună și jumătate. Am mers special până la Constanța doar ca să-l văd și, din păcate, nici atunci nu am reușit”, a mărturisit Gabi Bădălău pe rețelele de socializare.

Ce își dorește Gabi Bădălău pentru copii

În încheierea mesajului, omul de afaceri a făcut un apel la înțelegere, subliniind că ambii părinți trebuie să existe în viața copiilor fără ca aceștia să fie puși să aleagă.