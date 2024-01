„Sfaturile cele mai bune le-am primit întotdeauna de la mama mea! Ea este cea care mi-a insuflat totul despre frumusețe și îngrijire. Mai mult, ea mi-a spus că frumusețea vine din interior și să mă concentrez pe lucrul acesta. M-a învățat să am grijă de tenul meu, de părul meu, de piele. De la ea am primit cele mai bune sfaturi!

Tot timpul când făceau salatele, ea și bunica mea îmi puneau castravete pe frunte. O întrebam pe bunica: «Mamaie, dar de ce îmi pui castravetele pe frunte?». Îmi spunea că îți ia durerea de cap, dar face și foarte bine la ten. Când am crescut, am învățat tot felul de măști naturiste. Sunt adepta lor, dar și a tot ce înseamnă produse profesionale, creme din comerț, făcute în laborator!”, a declarat Majda pentru Ego.

De asemenea, Majda a punctat că, momentan, nu i-a făcut un ritual de frumusețe fiicei sale, ținând cont că aceasta se află încă la o vârstă fragedă.

„Momentan, nu, are 10 ani și simt că nu are nevoie, deși se îndreaptă spre pubertate și știm că noi, femeile, putem să ne confruntăm cu acneea sau un ten mai sensibil! Momentan nu simt că are vreo problemă, iar dacă îi apare vreun coș, am încurajat-o că nu trebuie să o deranjeze. Am învățat-o să își îngrijească tenul, adică să îl curețe.

Tot timpul, înainte de culcare, trebuie să își spele foarte bine tenul. O învăț, dar nu cu tot felul de creme! Mă vede pe mine în fiecare seară, sunt vreo 5 pași pe care îi fac. Masca șervețel, cremă de ochi, mască normală, exfoliant, ser. Ea mă vede tot timpul făcând lucrurile acestea! Ne mai răsfățăm ca fetele, îi mai pun o mască șervețel, spunem că suntem la spa!”, a mai adăugat vedeta.

