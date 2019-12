De Livia Lixandru,

Tudor Chirilă și Iulia Mâzgan sunt împreună din anul 2012. Băiatul lor, Ivan, i-a fotografiat, iar imaginile au fost postatepe contul de socializare al Iuliei.

”Noi, văzuți de fiul nostru, Ivan”, a scris Tudor Chirilă în dreptul fotografiilor.

Dragoș Moldovan, elevul lui Tudor Chirilă, a câștigat finala Vocea României

Zilele trecute, Tudor Chirilă a transmis un mesaj emoționant pe contul său de Facebook după ce elevul său, Dragoș Moldovan, a câștigat finala Vocea României, care a avut loc vineri, 20 decembrie 2019, la Pro TV.

„Sunt recunoscător pentru un sezon de Vocea României care mi-a dat ocazia să lucrez cu niște voci extraordinare. Am avut poate cea mai puternică echipă din toate sezoanele.

Știu, am mai spus asta, dar a fost o mare bucurie să lucrez cu toți concurenții mei. Sper că am creat niște momente pe care n-o să le uitați ușor, chiar dacă asta a însemnat și multe reproșuri pentru anumite decizii dificile.

Dragoș, ai fost senzațional. Meriți din plin trofeul ăsta. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori ?, vă foarte mulțumim! 4 out of 6. Not bad! ????”, a notat Tudor Chirilă pe contul său de socializare.

