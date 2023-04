În videoclip, Tudor se lansă sedus de către frumoasa dansatoare, cu mișcări lascive, iar imaginația îi joacă feste… văzând-o pe aceasta când într-un dans la bară, senzual, dar și extrem de provocator, când chiar lângă el, cu atingeri și gesturi incitante.

„A fost un clip ușor pentru mine, cred că primul după care nu am fost epuizat, pentru că am stat jos mult, nu am filmat zeci de ore și nici nu am stat în frig, toată treaba a făcut-o Yana, fata alături de care am jucat, eu am fost doar spectator. Pe lângă faptul că a dansat incredibil, mi-a făcut și masaj, deci clar am fost cel mai câștigat” povestește Tudor.

„Piesa asta inspiră la dans, la soare și companie plăcută, pe o plajă, într-un club sau în orice loc unde oamenii sunt relaxați și vor să se distreze, alături de prieteni, să danseze, să se îndragostească, prima dată sau din nou de aceeași persoană.

Muzica respiră prin emoția transmisă oamenilor, dacă reușește să facă asta, este exact ce trebuie și va dăinui” spune Tudor.

Piesa „Copacabana” se lansează în toată lumea vineri, 7 aprilie, fiind disponibilă pe toate platformele de streaming și în toate magazinele digitale.

Fly Project are o primăvară plină. Cea mai de succes și cea mai iubită piesă Fly Project, hitul global „Toca Toca” – cu nu mai puțin de 120 milioane de streamuri pe Spotify și peste 116 milioane de vizualizări pe YouTube, după 10 ani de la momentul lansării, a devenit virală în toată Asia, având peste 3.4 miliarde doar din shorts videos, acumulate în numai 3 luni, și peste 450 M hashtags doar în TikTok.

