Un concurent de la Exatlon povestește cum a construit hotelul de lux al lui Radu Mazăre din Madagascar

Faimosul Călin de la Exatlon sezonul 3 a fost partener de afaceri cu Radu Mazăre în business-ul cu resortul din Madagascar, scrie WowBizz. Într-un interviu, concurentul povestește cum a ajuns să se împrietenească cu primarul de la malul mării și apoi să plece în Madagascar să-i facă acestuia hotelul de acolo,

”Prin 2003 l-am cunoscut pe Radu Mazăre. Venea pe plajă la noi destul de des, era cu sportul. A văzut despre ce este vorba, i-am explicat în câteva cuvinte. În timp am devenit foarte bun prieten cu Radu. El a vrut ulterior în Madagascar… Băi chelule, am găsit cel mai tare loc de pe planetă din punct de vedere vânt. Într-adevăr, acolo în Nord, unde a cumpărat terenul respectiv – a luat 2 hectare de plajă – era foarte ieftin. Ceva de genul 10.000 euro pe două hectare, bani cu care în România nu poți să-ți iei nici 200 m. Mi-a zis că a cumpărat teren acolo și vrea să facă un restaurant și niște bungalow-uri, asta era ideea la început. Era treaba lui cum face rost de sponsori sau de bani, nu m-a interesat niciodată de la cine a luat împrumut. El așa mi-a zis, că a luat împrumut și că trebuie să-i dea înapoi. Apoi mi-a zis: vrei să mergi să faci asta? Da, gata, merg…”, a povestit Călin.

Cei doi au mers în Madagascar în 2012 să vadă terenul și apoi Cătălin a rămas pe insulă pentru a începe construcția resortului de lux.

”Au fost multe probleme, pentru că eu nu știam pe nimeni acolo. Malgașii nu prea se pricepeau, ei aveau alte standarde de calitate. La ei, 5 stele e o casă din lemn. Trăiesc în niște colibe făcute din 4 stâlpi, nu știu ce-i ăla unghi drept. Eu aveam ceva experiență în domeniul construcțiilor pentru că prin 2007 eu vândusem toate apartamentele și făcusem o hală industrială în Brașov împreună cu fratele meu, pe care am închiriat-o. Am stat ceva pe șantier și am căpătat ceva noțiuni despre construcții. Practic, am ridicat resortul din Madagascar singur, de la zero. Mi-am luat chirie acolo, sunt rezident în Madagascar, am învățat și malgași puțin, franceză. Eu am stat acolo până la deschiderea propriu-zisă. La un moment am devenit asociat, având 3% din întreaga afacere”, a mai spus concurentul de la Exatlon pentru WowBiz.ro.

Vorbind despre resortul lui Mazre din Madagascar, Cătălin spune că acesta are 16 bungalow-uri duble de 4 stele în mijlocul junglei. Din oraș până acolo sunt vreo 15 kilometri.

