Vasi Borcan este un bărbat din Iași care la vârsta de 12 ani a fost imobilizat în scaun cu rotile din cauza unei distrofii musculare, dar care, în ciuda faptului că și-a pierdut forța fizică, a dovedit o tărie psihică extrem de rară, sâmbătă seara, pe scena iUmor. „Viața m-a pus în situația de a-mi înfrunta temerile, reținerea, rușinea chiar”, a spus Vasi, care pentru numărul său de stand-up s-a bazat pe autoironia sa și a glumit pe seama neajunsurilor de care se lovește în viața de zi cu zi.

„Vasi este omul care are nota 12 la autoironie la iUmor! A venit cu niște glume care pe mine m-au șocat. Eu nu sunt genul de om care să se omoare la vederea omului, nu am simțit compasiune, am apreciat obiectiv că omul a avut glume foarte reușite”, a mărturisit Cheloo, care s-a arătat fanul declarat al lui Vasi. „La capitolul stand up și autoironie ați mers foarte departe Îți trebuie foarte multă forță interioară ca să faci asta, de aceea sunt deja fan! Aveți toate aprecierile mele sincere!!”.

Mai mult, actorul Mihai Bendeac i-a mărturisit și el că puterea de care dă dovadă Vasi îl inspiră. „Ați avut un material foarte bun și vreau să vă mulțumesc pentru că, în astfel de situații, îmi dau seama cât de penibil sunt, cât de ridicol sunt ca om atunci când, ca o divă proastă, încep să mă plâng și să spun că am un milion de probleme. Aproape sigur că nu mă voi schimba, o să rămân același idiot, dar vă mulțumesc că mi-ați reamintit că sunt o divă proastă uneori și că sunt penibil atunci când sunt depresiv”, a spus Mihai Bendeac.

Numărul lui Vasi a fost apreciat și de cei de acasă, care l-au votat prin intermediul aplicației iUmor și i-au oferit, astfel, șansa de a merge direct în finală.

Citește și

Actorul George Constantinescu a amenajat Teatrul de Artă cu propriile mâini.”Am învățat să sudez, să tai cu flexul”