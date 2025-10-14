Unde ar fi trebuit să meargă Marinela Chelaru pe 30 octombrie 2025: „Ne propusesem neoficial”

Celebra artistă, care de-a lungul timpului suferise patru AVC-uri (accidente vasculare cerebrale) și fusese operată pe cord (la inimă), a fost înmormântată pe 13 octombrie 2025, iar apropiaților ei încă nu le vine să creadă că Marinela Chelaru a murit.

La înmormântarea actriței de comedie au fost prezenți și unii dintre membrii grupului Vouă, care au adus și o coroană de flori pe care au scris „Nu te vom uita niciodată”. Dar și fostele colege ale Marinelei Chelaru și-au luat „Adio” de la ea la Cimitirul Tudor Vladimirescu din București.

Una dintre prietenele ei, care i-a fost colegă de clasă în liceu, a dezvăluit pentru Cancan că pe 30 octombrie 2025 ar fi trebuit să facă o reuniune la care să participe și Marinela Chelaru!

„Ultima oară am vorbit cu ea acum trei zile. Pentru că noi ne propusesem un grup de colege să ne vedem pe 30 octombrie 2025, așa neoficial. Noi, între noi, că e și vacanță la copii. Și îmi spuseseră colegele că ea nu se simțea bine, dar zic: eu totuși încerc. Am încercat, mi-a răspuns cam greu… Soțul mi-a răspuns, mi-a dat-o imediat. Nu mai era vocea ei. Ea avea o voce luminoasă, o voce caldă, o voce pusă numai pe trăsnăi. Mai trăsnea câte una, mai zicea… Era o plăcere să vorbești cu ea. Dar acum era liniștită.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Și i-am explicat despre ce-i vorba. Și i-am zis: «Nu-ți face probleme, eu stau în apropiere. Eu te iau cu mașina, eu te duc, eu te aduc». «Știu că tu nu mă lași, iubirea mea, nu mă lași tu», a zis. «Te las să te odihnești și, când o fi aproape, te sun»! Asta a fost ultima discuție cu ea. Ca să aflu ieri… nici acum nu-mi vine să cred”, a spus una dintre fostele colege ale actriței.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Aceasta a dezvăluit și cum a aflat că Marinela Chelaru a murit:

„M-a sunat o altă fostă colegă și pe urmă am început să văd pe Facebook. Am văzut știrea, am mai văzut și altele și, din aproape în aproape, am vorbit cu soțul… Am întrebat dacă îmi permite, că așa mi s-a părut corect, fiind o persoană publică, să fac un anunț pe Facebook pentru colegii de liceu. Și am pus un anunț și atunci am mai ținut legătura între noi. Noi suntem un nucleu de vreo 15-20 care încă vorbim. Am fost multe prietene, am fost 36-37. Din păcate, s-au mai dus colegele. Cred că ea ar fi a treia sau a patra.

Noi am cunoscut-o mai mult în perioada aceasta, înainte de faimă, atunci când nu o știa nimeni. Era un om obișnuit, așa cum eram toate. Învățam de rupeam cartea, că nu eram așa ca acum. Și mai ales că noi am avut un mare dezavantaj: la 15 septembrie 1977, am aflat că facem doi ani într-unul. Am terminat Liceul Pedagogic, clasele a XII-a și a XIII-a, pentru că, în perioada respectivă, pedagogicul, sanitarul și sportivul făceau 13 clase. Era un om, adică, cum să zic, exista o competiție între noi, dar toate învățam bine. Adică eram interesate să ne creăm o bază, să avem niște cunoștințe cu care să putem face față”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE