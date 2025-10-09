Potrivit celor spuse de prezentator, este posibil ca în viitor să fie din nou la cârma unei ediții de Revelion, însă nu la Kanal D, Antena 1 sau PRO TV, ci pe un alt „ecran”.

Dan Negru confirmă că ar putea prezenta din nou Revelionul

„Abia a început să ningă prin țară și deja a început și iureșul cu Revelionul lui Negru. În prezent, din cauza contractelor artiștilor, e greu să faci un Revelion cu toți actorii și soliștii iubiți de români la un loc. Antena nu îl poate aduce pe Smiley, care are contract cu PRO TV. PRO TV nu îl poate aduce pe Ștefan Bănică jr, care are contract cu Antena, iar Kanal D nu îl poate aduce pe Fuego, care are contract cu TVR.

Fiecare televiziune își încordează mușchii cu sumele pe care le dă pe exclusivități, în loc să se concentreze pe programe atractive. În acest moment, în octombrie, pot doar să confirm că există discuții cu un «ecran» pe care își doresc să apară toți artiștii și care îi poate aduce laolaltă, pe același ecran, indiferent de exclusivități”, a spus Dan Negru pentru Click.

Discuții cu Netflix?

La scurt timp după ce Dan Negru a făcut acest anunț, jurnaliștii de la Pagina de Media l-au contactat pe prezentator pentru a afla mai multe detalii, însă vedeta care în prezent lucrează la Kanal D nu a dorit să ofere mai multe detalii.

„Cum am spus și în interviul pentru Click, confirm că am discuții, dar nu pot detalia care sunt partenerii acestor negocieri”, a precizat Dan Negru.

Chiar și așa, sursa citată notează că a intrat în posesia unor informații importante. Iar surpriza este destul de mare: Dan Negru s-ar putea să prezinte Revelionul pe… Netflix!

Din câte se pare, Revelionul prezentat de Dan Negru ar putea să fi cel din 2027, nu cel care vine în doar câteva luni, deoarece negocierile nu au fost încă finalizate, astfel că nu ar fi destul timp pentru a putea fi filmat un astfel de format.

Sursa citată a luat legătura și cu cei de la Netflix, însă nici aceștia nu au dorit să ofere prea multe detalii despre un presupus Revelion prezentat de Dan Negru pe celebra platformă de streaming.

„În acest moment nu avem planuri pentru producții originale în România”, au spus cei de la Netflix. Însă, potrivit celor de la Pagina de Media, declarația se referă strict la producții originale Netflix și nu exclude faptul ca o casă de producție să realizeze un program pentru Revelion pe care să îl difuzeze pe platforma de streaming.

