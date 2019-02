Unde au petrecut Oana Roman și familia ei. Vedeta a fost super impresionată de ce a văzut | FOTO

Oana Roman a petrecut o după-amiază foarte plăcută alături de familia sa. Fiica fostului premier al României, petre Roman, a mers cu partenerul ei de viață, Marius Elisei, și cu fetița lor, Maria Isabela, la circ. Experiența a fost una foarte plăcută, oana Roman fiind extrem de încântată de ce a văzut acolo. De altfel, fiica ei a fost cea mai fericită. Nu doar că a urmărit spectacolul cu sufletul la gură, dar s-a și fotografiat alături de cîțiva artiști de circ.

„Azi am fost la spectacolul Alice în țara minunilor la Circul Metropolitan București. Am rămas absolut impresionată! Totul este la superlativ. Sala complet renovată, super costume, dans, lumini, numere superbe de circ, muzică și artiști extraordinari! E un spectacol atât pentru copii, cât și pentru adulți. Vă recomand să mergeți, veți fi plăcut surprinși! Felicitări echipei! Am văzut un spectacol demn de orice mare scenă a lumii!”, a povestit Oana Roman.

Oana Roman a fost în centrul atenției încă de pe vremea când era doar o adolescentă. Este fiica fostului premier al României, Petre Roman, și a Mioarei Roman. Vedeta este căsătorită cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Maria Isabela.

