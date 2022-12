„Începem sărbătorile cu serbarea Aryei. Au pregătit o scenetă în care are rolul principal și suntem nerăbdători pentru că nu am putut trage cu ochiul deloc la repetițiile ei, așa că va fi o surpriză mult așteptată de noi părinții.

Continuăm cu o petrecere în Ajun, între prieteni la care va veni și Moșul să-i surprindă pe copii. Pe 25 vom fi în familie, luăm masa cu părinții noștri, s-au întors recent și părinții lui Keo, de la Geneva, va veni și nașa Aryei”, a dezvvăluit Misty pentru Ciao.ro.

Misty și Keo formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi sunt fericiți împreună, iar în curând vor face pasul cel mare. Pentru 2023, cei doi și-au făcut deja un plan important.

„Avem în plan să facem nunta discret…undeva în Sibiu. Acolo am făcut și botezul Aryei și a fost perfect, intim și frumos. Arya este botezată în aceeași biserică în care a fost botezat și Keo când era mic, așa că suntem legați sufletește de Sibiu, avem amintiri multe acolo”, a declarat Misty pentru sursa citată.

„Momentan, noi avem camera noastră, el camera lui”

Recent, Misty a povestit ce s-a întâmplat atunci când a fost nevoie ca ea și Keo să plece pentru puțin timp de lângă Arya. Alexandra Pavel, cunoscută de mulți drept Misty, a fost prezentă la evenimentul Elle New Media Awards 2022, unde a vorbit despre noua etapă din viața fiicei sale, care a fost înscrisă la o grădiniță unde se fac tot felul de activități, chiar și în weekend.

„În toți anii aceștia, noi nu am plecat o noapte. Mă rog, Keo a ple at cu concertele, a fost și la Paris, am rămas și singură o săptămână, două la un moment dat. Fără mine, Arya nu a dormit. Am încercat de două ori, asta de când a început să meargă la grădiniță.

O dată m-a sunat mama mea și vă dați seama că nu m-a sunat la primul plâns, m-a sunat când nu a mai știut ce să îi facă și a trebuit să ne întoarcem de unde eram, la o petrecere la Ambasada Belgiei. A doua oară am fost la ziua unei prietene foarte bune și nu a mai plâns așa de tare, dar nu se putea odihni.

Se trezea din 5 în 5 minute:

“Mami! Unde e mami? Hai să o sunăm pe mami!”, iar atunci ne-am hotărât să ne ducem. Dar, ușor, ușor, cred că o să existe progrese. El abia așteaptă să revin în dormitor. Momentan, noi avem camera noastră, el camera lui. Camera Aryei nu mai este dormitorul ei, este camera de joacă și tot așa”, a povestit Misty pentru Ego.

