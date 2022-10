S-a zvonit că Rareș ar fi medic estetician, dar nu e așa. El e medic anatomopatolog. Conform Fanatik, acesta lucrează la un laborator privat de analize medicale, unde mai există alți 4 medici rezidenți anatomopatologi.

Cât despre veniturile pe care le are un medic rezident, aceeași sursă notează că acestea pornesc de undeva de la 6.000-7.000 de lei salariu brut (undeva la 3.800 net, adică în mână). Aceste sume diferă în funcție de sporuri ori de unitatea spitalicească/laborator de analize etc.

Raluca Bădulescu, care face parte din juriul de la „Bravo, ai stil!”, spune că traversează una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Pentru Raluca Bădulescu nu a fost nicio problemă diferența de vârstă dintre ea și actualul partener.

„Sunt într-o perioadă foarte frumoasă, dar ce să spun mai mult de atât? Dacă m-a lovit pe mine la 40 și… Eu am «48, going on 28», haideți să revenim, 48 mergând pe 28! Când te lovește dragostea, te-a lovit! Cum adică tu crezi că nu te mai lovește la 25? Ești atât de tânăr, că o să te mai lovească dragostea de nu știu câte ori în viața asta, o să te ia prin surprindere.

O să vină ca un fulger și asta este! N-o să mai vii aici să mă întrebi pe mine, o să fii ocupat cu gagică-ta acasă!”, a declarat Raluca Bădulescu pentru CANCAN.

