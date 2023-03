Mona Segall și Robert Lionte formează echipa care a dat cele mai tari momente în fața televizorului, de la „Dansez pentru tine” și „Alege A.S.I.A.”, la „Chefi la Cuțite” și „Asia & America Express”. Invitați la podcastul lui Mihai Morar, „Fain&Simplu”, cei doi au dat detalii despre următorul sezon al show-ului de la Antena 1.

„Următorul sezon va fi tot America Express”, a spus Mona Segall.

„Noi îți spunem țările, dar vezi tu mai departe”, a declarat Robert Lionte.

Producătoarea a completat: „S-ar putea să se schimbe.”

„Columbia, sudul Columbiei. Nu e mai safe. Bolivia, Medellin, Ecuador și Argentina”, a dezvăluit Robert Lionte. Așadar, următorul sezon din America Express îi va duce pe viitorii concurenți tot în locuri periculoase. Filmările pentru America Express 2024 vor începe în acest an.

Când are loc finala de la America Express – Drumul Aurului

Au mai rămas doar câteva episoade din emisiunea de la Antena 1. Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Dinu și Jean Gavril, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu sunt echipele rămase la America Express – Drumul Aurului.

Ultima cursă de pe Drumul aurului, finala America Express 2023, va avea loc miercuri, 22 martie 2023, la Antena 1, începând cu ora 20:30. Show-ul a început în data de 15 ianuarie.

Concurenții de la „America Express – Drumul Aurului” luptă pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Irina Fodor a fost în pericol la America Express

Mona Segall a povestit în cadrul podcastului ce avertisment a primit din partea unui bodyguard. Au ajuns într-o zonă în care se răpeau multe fete.

„În mașina Irinei era cineva de la securitate înarmat și acea persoană, acel bodyguard al Irinei, ne-a spus: «În momentul ăsta intrați în curtea asta și nu vă mai mișcați de aici!». El văzuse pe cineva care făcea poze fetelor din echipă și Irinei pe ascuns. A spus că e zona din care se răpesc cele mai multe fete. Erau copaci în care erau atârnate toate pozele celor dispăruți.”

Producătoarea show-ului de la Antena 1 a spus că Răzvan Fodor nu a știut unde merge soția lui. Nici pentru sezonul următor nu va fi anunțat de pericole, pentru a sta liniștit în ceea ce o privește pe partenera sa. Din spusele Monei Segall, tot Irina Fodor va prezenta și următorul sezonul din America Express.

Irina Fodor povestea la un moment dat despre pericolele pe lângă care a trecut în timpul filmărilor. „Sunt multe zone periculoase, mai multe decât cele sigure. Noi parcă le-am ocolit pe acelea. Slavă Domnului că nu s-a întâmplat ceva grav. Anul acesta, spre deosebire de ceilalți ani, am avut security înarmat. Dacă în anii trecuți nu a fost nevoie de așa ceva, anul acesta fiecare avea, cel puțin o parte din producție, cei care umblam mai mult singuri, cum sunt eu, cum e Oase și Damian, am avut parte de această protecție. Noi plecăm tot timpul din punctul A în punctul B și atunci pe traseu suntem de multe ori singuri, până vin toate echipele din spate, până vin restul de producție, suntem cam de capul nostru. Așa că noi am avut bodyguarzi cu pistoale anul acesta ca mijloc suplimentar de precauție”, declara Irina Fodor, conform EGO.ro.

