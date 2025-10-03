Motivul este unul special: mama Elei Crăciun a împlinit 70 de ani în februarie, iar tatăl ei și-a sărbătorit ziua în octombrie. Vedeta a ales să le facă un cadou comun și a organizat o vacanță de familie, mai ales că părinții ei nu obișnuiesc să călătorească în străinătate fără copii.

„Mama mea a împlinit 70 de ani în februarie și i-am făcut cadou această vacanță, un cadou combinat cu cel pentru tata, a cărui zi de naștere a fost de asemenea în octombrie. Părinții mei nu pleacă niciodată în afara țării fără noi, așa că m-am gândit că cel mai frumos este să organizez această vacanță.

Am fost în Puglia, acolo unde noi mai fuseserăm acum două luni și ne-am spus că este un loc incredibil de frumos, în care ne dorim să ne întoarcem și iată că ne-am întors. Ne-am plimbat, am vizitat, am mâncat incredibil de bine și totul a fost superb. Sunt împăcată cu mine. La un moment dat roata se întoarce și este timpul să le oferim și noi ceva părinților noștri. Mama mi-a spus în mașină că îmi va fi veșnic recunoscătoare pentru această vacanță.”, a declarat emoționată Ela Crăciun.

Pentru Ela Crăciun, gestul este mai mult decât o vacanță: este o dovadă de recunoștință și dragoste. „Cred că este datoria oricărui copil să aibă grijă de părinții săi și, din când în când, să le returneze puțin din tot ce au făcut pentru noi”, a completat vedeta.

În același timp, Ela Crăciun se bucură și de pasiunea sa pentru călătorii. Puglia este deja cea de-a opta vacanță din acest an, iar vedeta și-a propus să își depășească recordul personal, ajungând la 10 călătorii relaxante până la finalul lui 2025, toate în locuri însorite, alături de familie și cei dragi.

