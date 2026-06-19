Diferența dintre razele UVA și UVB

Soarele emite două tipuri principale de raze ultraviolete care pot afecta pielea: UVA și UVB. „Razele UVA sunt extrem de puternice, pătrund prin nori și sticlă și ajung adânc în piele, provocând riduri, pete solare și, în timp, risc de cancer de piele”, explică specialiștii.

Pe de altă parte, razele UVB sunt responsabile în principal pentru arsurile solare și pot contribui, de asemenea, la dezvoltarea cancerului de piele, relatează Express.

Ce înseamnă SPF și cum să alegem protecția potrivită

SPF, sau „factorul de protecție solară”, indică nivelul de protecție împotriva razelor UVB. De exemplu, un SPF 15 poate prelungi de 15 ori timpul necesar pentru ca pielea să sufere arsuri solare. Cu toate acestea, eficiența protecției poate scădea din cauza transpirației, a frecării hainelor sau a mișcării, motiv pentru care este recomandată reaplicarea cremei la fiecare două ore.

„Pentru o protecție adecvată, optați pentru un SPF de cel puțin 30 și verificați ca produsul să aibă cel puțin patru stele pentru protecția împotriva razelor UVA”, recomandă NHS. Căutați, de asemenea, simbolul „UVA” într-un cerc, o garanție a conformității cu standardele europene.

Alte metode de protecție împotriva soarelui

Pe lângă utilizarea cremei de protecție, este esențial să evitați expunerea directă la soare în intervalul orar de vârf și să căutați umbra. De asemenea, purtați ochelari de soare cu protecție UV și o pălărie cu boruri largi pentru a vă proteja fața și gâtul.

Protejarea pielii de radiațiile solare nu este doar o chestiune de prevenire a arsurilor, ci și o investiție în sănătate pe termen lung. Asigurați-vă că luați toate măsurile necesare pentru a vă bucura de vară în siguranță.

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