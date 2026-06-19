Doi influenceri români au filmat experiența lor pe plaja Phước Mỹ din orașul Da Nang, o destinație supranumită și „Miami-ul Asiei”, iar cifrele de pe notele de plată i-au lăsat mască pe internauți.

Cât costă un șezlong, în spatele zonei de prosoape

Una dintre cele mai mari surprize pentru turiștii obișnuiți cu regulile rigide din stațiunile europene este libertatea totală de mișcare pe plajele din Da Nang, Vietnam. Deși zona este flancată de zgârie-nori moderni și hoteluri de lux, accesul la malul mării nu este condiționat în niciun fel.

Un român a fost pe plajă în Vietnam, și a rămas șocat după ce a văzut prețurile: „Nu se ia nimeni de tine, să-ți spună că ești sărac”
Foto: Captură ecran Google Maps

„Poți închiria șezlonguri sau poți sta direct în față, pe prosop, fără să se ia nimeni de tine, să-ți spună că ești sărac sau să te gonească”, a explicat Cătălin, unul dintre vloggerii români, pe contul său de TikTok.

Pentru cei care aleg totuși confortul unui șezlong cu umbrelă din stuf pentru întreaga zi, prețul este unul aproape simbolic: 40.000 de dongi, adică 7 lei.

Mai mult, în zonele administrate, în acest preț de închiriere este inclus în mod gratuit și un prosop curat din partea personalului.

 
 @catasirares Asa arata plaja Phuoc My și astea sunt preturile la mare in Da Nang, Vietnam 🇻🇳 Cum ți se par prețurile de aici? #catasirares #vietnam #danang #vacanta #asia ♬ sunet original - Cătă si Rareș | Slow Travel 🌏

Cât costă băuturile și mâncarea pe plajele din Vietnam

Meniurile restaurantelor și ale barurilor amenajate direct pe nisip arată prețuri de necrezut pentru o zonă turistică de top. O bere locală pornește de la 4 lei, în timp ce băuturile răcoritoare clasice la doză sunt chiar mai ieftine.

Pentru o privire de ansamblu asupra bugetului necesar unei zile de relaxare, consultă lista prețurilor raportate de turiștii români:

  • Șezlong cu umbrelă (toată ziua) – 40.000 dongi = 7 lei
  • Apa plată – 10.000 dongi = 1,70 lei
  • Răcoritoare la doză – 15.000 dongi = 2,60 lei
  • Energizante – 20.000 dongi = 3,50 lei
  • Bere locală – între 20.000 și 25.000 dongi = 3,5 – 4,3 lei
  • Nucă de cocos proaspătă – 40.000 dongi = 7 lei
  • Sucuri naturale/ fresh-uri de fructe – 40.000 dongi = 7 lei
  • Colac gonflabil de închiriat (toată ziua) – 40.000 dongi = 7 lei
  • Mâncare la tavernă – între 30.000 și 180.000 de dongi = 5 – 30 de lei

„În total am cheltuit 290.000 de dongi până acum, adică în jur de 50 de lei pentru 3 beri, 2 șezlonguri și 2 nuci de cocos proaspete”, a mărturisit vloggerul, subliniind discrepanța uriașă față de prețurile din stațiuni precum Mamaia.

 
 @1ancu1ghiozdan Ce e cu prețurile acestea incredibil de mici în Vietnam? 🇻🇳  Un șezlong cu umbrelă costă 7 lei, iar o bere 4 lei 😱 În România cât mai costă șezlongul?  📍Da Nang, Vietnam  #vacanta #calatorii #litoral #vacante #vara ♬ sonido original - Julio Allendes

Costurile sporturilor nautice în Phước Mỹ

Nici activitățile de aventură nu necesită bugete exorbitante. O sesiune de parasailing (zbor cu parașuta tractată de barcă) costă 650.000 VND (aproximativ 100 de lei) pentru o singură persoană, iar pachetul pentru două persoane este de 950.000 VND (în jur de 150 de lei). De asemenea, sunt disponibile plimbări cu hidrobicicletele, caiacul sau cu „banana boat”.

Din punct de vedere al reliefului, plaja din Da Nang este extrem de lată și curată. Apa Mării Chinei de Sud este foarte mică și caldă, adâncimea ajungând maximum până la genunchi pe o distanță considerabilă în larg, aspect care o transformă într-o destinație perfectă și sigură pentru familiile care călătoresc cu copii mici.

Peisajul este completat pe fundal de Muntele Sơn Trà (Muntele Maimuțelor), o rezervație naturală celebră unde turiștii pot observa exemplare rare de maimuțe cu fața roșie. Un alt spectacol începe după lăsarea întunericului: zgârie-norii din prima linie de coastă se aprind cu jocuri complexe de lumini LED și neoane, oferind falezei o atmosferă vibrantă și modernă.

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