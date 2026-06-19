BT Arena din Cluj-Napoca s-a dovedit a fi neîncăpătoare. Pe lângă spectacolul din teren, atenția a fost atrasă și de culisele evenimentului, unde Loredana Groza a fost o prezență extrem de activă.

Artista a etalat mai multe ținute. Printre acestea se numără o vestimentație de scenă spectaculoasă, o rochie aurie cu reflexii metalice, accesorizată cu mănuși lungi din voal negru.

Întâlnire istorică la marginea terenului de tenis

Solista a publicat un set de fotografii în care apare alături de cele mai importante nume din istoria sportului românesc. Într-un selfie realizat chiar la marginea terenului, Loredana s-a fotografiat alături de Nadia Comăneci și de fostul lider ATP, Ilie Năstase, care a asistat la eveniment îmbrăcat la costum.

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Ulterior, în cadrul aceluiași eveniment, Loredana Groza și Simona Halep au fost surprinse într-o ipostază extrem de relaxată. S-au afișat zâmbitoare și ținându-se de mână.

Seară festivă alături Virginia Ruzici și Darren Cahill

Evenimentul de la Cluj s-a încheiat cu o recepție formală, unde invitații au respectat un cod vestimentar elegant. Cu această ocazie, Loredana Groza a optat pentru o rochie lungă din dantelă, cu detalii brodate. Artista s-a fotografiat din nou alături de marea campioană Nadia Comăneci, Virginia Ruzici, campioana de la Roland Garros din 1978, Darren Cahill – celebrul antrenor australian și fostul mentor care a condus-o pe Simona Halep spre primul ei titlu de Grand Slam și pe locul 1 mondial.

Foto: Facebook

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