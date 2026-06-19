Românii iau cu asalt litoralul bulgăresc an de an

Prin divizia sa premium Hyatt Inclusive Collection, grupul hotelier operează cinci proprietăți majore la Marea Neagră, împărțite între stațiunile Sunny Beach și Obzor. În timp ce brandul Alua acoperă segmentul dedicat familiilor, pariul pentru viitor se joacă pe cartea exclusivității pentru adulți prin brandul de cinci stele Secrets.

În prezent, aproximativ 10% dintre rezervările totale de la super-resortul Secrets Sunny Beach Resort & Spa provin deja din România, o cifră record pentru o nișă considerată până de curând prohibitivă sau neinteresantă pentru publicul de la noi.

Potrivit datelor IRI Travel, agențiile de turism au rulat deja pachete premium de peste 2 milioane de euro în aceste unități.

„Observăm o cerere în creștere din partea turiștilor români pentru experiențe premium, servicii de wellness și vacanțe dedicate cuplurilor, ceea ce creează oportunități importante pentru segmentul hotelurilor adults-only. Potențialul de dezvoltare pe piața din România este uriaș în acest moment”, a explicat Diyana Zaykova, Marketing Manager Hyatt Bulgaria.

De ce aleg românii hotelurile „fără copii” din Bulgaria

Trecerea de la turismul de masă la cel de nișă (adults-only) în preferințele românilor este alimentată de o combinație de factori logistici și psihologici. Pe de o parte, proximitatea geografică este imbatabilă: stațiunea Sunny Beach se află la doar patru ore și jumătate de mers cu mașina de București. Pe de altă parte, calitatea serviciilor a crescut la standarde occidentale.

Multe cupluri sau grupuri de prieteni sunt dispuse să plătească tarife mai mari pentru a avea garanția liniștii:

Absența agitației specifice din jurul piscinelor cu tobogane;

Restaurante fine-dining cu atmosferă relaxată, fără plânsete sau alergături printre mese;

Zone de wellness și spa ultra-moderne unde liniștea este literă de lege;

Plaje private unde accentul se pune pe relaxare și servicii de bar la șezlong.

În plus, Valia Valcheva, Director of Sales & Marketing Hyatt Bulgaria susține că, deși vacanțele fără cei mici nu sunt tipice mentalității românești sau bulgărești: „trebuie să învățăm să lăsăm copiii acasă și să ne distrăm noi părinții”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Portofoliul Hyatt pe litoralul din Bulgaria

Pentru a răspunde acestui val de turiști rafinați, Hyatt continuă investițiile în modernizarea și repoziționarea proprietăților sale, transformând în acest sezon o parte din infrastructură în hoteluri de 5 stele, cum este cazul noului Alua Sunny Beach Resort & Spa.

În total, Hyatt Inclusive Collection deține cinci hoteluri pe litoralul bulgăresc, trei dintre ele în Sunny Beach și celelalte două în Obzor:

Secrets Sunny Beach Resort & Spa – Adults Only 18+, 5 stele, Sunny Beach;

Alua Sunny Beach Resort & Spa – 5 stele, Sunny Beach;

AluaSoul Sunny Beach – Adults Only 16+, 4 stele, Sunny Beach;

Alua Helios Bay – 4 stele, Obzor;

Alua Sun Helios Beach – 3 stele, Obzor.

Tot mai multe companii românești merg în Team Building în Bulgaria

Tendința vacanțelor fără copii a început să contamineze și sectorul de business din România. Reprezentanții hotelurilor din Bulgaria menționează că observă o creștere masivă a solicitărilor venite din partea companiilor românești pentru organizarea de conferințe, team building-uri și programe corporate în afara sezonului de vârf.

Companiile preferă hotelurile premium tocmai pentru că infrastructura le permite angajaților să se deconecteze complet. În plus, capacitatea acestor hoteluri de a găzdui evenimente de anvergură a fost testată recent prin primirea echipelor de la Giro dItalia Bulgaria sau a celebrităților prezente la evenimentul caritabil Match of Hope, organizat de fostul fotbalist Stiliyan Petrov.

În concluzie, Bulgaria nu mai este doar „litoralul de avarie” al românilor, ci devine o destinație de lux accesibilă. Operatorii vecini au înțeles rapid mesajul pieței noastre: românii sunt dispuși să cheltuiască sume importante pentru servicii premium, cu condiția ca liniștea, intimitatea și calitatea de cinci stele să le fie pe deplin garantate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE