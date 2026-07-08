UNTOLD anunță line-up final pentru cea de-a unsprezecea ediție care va avea loc între 6-9 august și adaugă nume noi precum Alan Walker, Solomun, Tujamo, Padre Guilherme, BBNO$, dar și o premieră pentru România: pentru prima dată: MEDUZA 3 Live, un show nou pe care fanii îl vor putea descoperi pe Mainstage. Trio-ul format din Luca De Gregorio, Mattia Vitale și Simone Giani s-a remarcat la nivel internațional printr-un sound aflat la granița dintre house, deep house și sensibilitate melodică, reușind să aducă energia clubului în mainstream-ul global. Odată cu succesul piesei „Piece Of Your Heart”, proiectul a cunoscut o ascensiune rapidă, consolidată ulterior prin lansări precum „Lose Control”, „Paradise” și colaborări cu artiști internaționali. Prin producții rafinate, linii vocale memorabile și show-uri cu impact puternic, MEDUZA și-a construit o prezență relevantă în scena electronică actuală.

BBNO$ vine pentru prima dată la UNTOLD la scena Alchemy. Cunoscut prin stilul său umoristic, versurile ironice și prezența puternică pe platforme precum TikTok și YouTube, rapperul canadian va aduce piese precum “Lalala” (în colaborare cu Y2K), “Edamame” și “it boy” pe scena festivalului. Muzica sa combină elemente de hip-hop, rap și pop, atrăgând milioane de ascultători din întreaga lume.

Alan Walker, unul dintre cei mai iubiți Dji din lume, revine la UNTOLD

DJ și producător norvegian de origine britanică, cunoscut pentru felul în care îmbină muzica electronică melodică cu o identitate vizuală puternic recognoscibilă, acesta a început să producă muzică în adolescență, fiind influențat de cultura digitală, gaming și universurile cinematografice create în jurul comunităților online. Ascensiunea sa internațională a venit odată cu succesul piesei „Faded”, care i-a definit sound-ul melancolic, cinematic și ușor de recunoscut. De-a lungul timpului, Alan Walker și-a extins universul muzical prin piese precum „Alone”, colaborări cu artiști internaționali și show-uri construite în jurul unei estetici vizuale puternice, dezvoltându-și o prezență importantă în scenă electronică globală.

Solomun este unul dintre cei mai apreciați DJ și producători din scena house și techno internațională și revine la Galaxy la UNTOLD cu un set special. Cu un sound construit în jurul unor linii melodice profunde, groove-uri calde și o selecție muzicală atentă, artistul și-a dezvoltat o identitate care pune accent pe atmosferă, emoție și conexiunea cu publicul. De-a lungul timpului, Solomun și-a extins direcția artistică prin labelul Diynamic, contribuind la dezvoltarea unei zone sonore recognoscibile în muzica electronică. Prin seturi construite cu răbdare, tranziții rafinate și o prezență scenică intensă, Solomun și-a construit un loc important în cultura electronică globală.

ZAMNA continuă parteneriatul început cu UNTOLD Universe la UNTOLD Dubai în 2025 și va fi prezent și la UNTOLD, unde va avea takeover pe ziua de vineri. ZAMNA este un concept și brand internațional de festivaluri de muzică electronică, născut în 2017 în jungla din Tulum, Mexic. Cunoscut pentru combinația dintre natură, producții vizuale spectaculoase și muzică house, techno și melodic techno, Zamna a devenit unul dintre cele mai apreciate evenimente din scena electronică globală. De-a lungul anilor, festivalul s-a extins în numeroase țări și orașe din lume, păstrând atmosfera sa distinctă inspirată de cultura și peisajele din Tulum.

Fanii UNTOLD se vor întâlni joi, 6 august cu legendarul STING la Mainstage alături de The Chainsmokers, James Hype, Maddix și Smiley. Tot joi la Galaxy, Carl Cox revine la UNTOLD, la Alchemy, fanii se vor întâlni cu Gramatik, Grasu XXL, Marko Glass ft. Bvcovia, iar la Daydreaming, Whomadewho Hybrid DJ Set.

Vineri, superstarul Zara Larsson va aduce cele mai cunoscute hituri care au devenit virale în întreaga lume pe Mainstage, iar Swae Lee, Kygo, Marshmello, Sebastian Ingrosso și Puya vor prezenta show-uri memorabile în cea de-a doua zi a festivalului. La Galaxy, Gordo și Maceo Plex vin cu seturi speciale, la Alchemy, publicul urban se va întâlni cu Pendulum și Erika Isac, iar la Daydreaming, fanii se vor distra până la răsărit cu Sébastien Léger și Mano Le Tough.

Concert Lewis Capaldi la Mainstage

Cea de-a treia zi de UNTOLD va continua cu o premieră în România: concert Lewis Capaldi la Mainstage, alături de Martin Garrix, Lost Frequencies și MËSTIZA. Scena Galaxy va include super artiști precum Holy Priest, Mau P și Joseph Capriati. Denzel Curry vine pentru prima dată la UNTOLD la scena Alchemy, iar show-urile Camo & Krooked, Deliric x Silent Strike x Muse Orchestra, Petre Ștefan și Albert NBN vor completa o seară spectaculoasă de festival. La Daydreaming, Rampue și Shimza vor încheia cea de-a treia zi de UNTOLD.

Duminică pe Mainstage vor urca Flo-Rida, Tash Sultana, Steve Aoki, Afrojack b2b R3HAB, Padre Guilherme. La Galaxy, fanii tehno se vor întâlni cu MRAK, Jamie Jones și Sara Landry. La Alchemy, iubitorii de urban se vor bucura de show-urile Andy C, Șatra B.E.N.Z., Noua Unspe, Azteca și Rava. Iar la Daydreaming, fanii vor dansa până la închiderea festivalului pe muzica lui Jan Blomqvist.

Pe site-ul untold.com, este disponibil line-up-ul scenelor Daydreaming, Time, Retro Fantesia, Tramvai și Soul Circle.

UNTOLD ONE va avea loc între 6–9 august 2026, în Cluj-Napoca.

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