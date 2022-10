Recent, Bianca Drăgușanu a fost prezentă în emisiunea online „ZigZag”, unde a stat de vorbă cu comediantul George Tănase, fostul prezentator de la „Dimineața cu noi”. Atunci, fosta soție a lui Victor Slav a făcut declarații controversate despre femeile scunde.

„De exemplu, Kim Kardashian. Eu cred că dacă ea ar fi fost o femeie mai înaltă, măcar cu 10-15 cm, era mai mișto decât e, dar are niște forme… pe care eu mi le doresc foarte mult și lucrez la asta. Doar că ea e foarte pitică așa… Mie mi se pare că dacă nu ești înaltă, nu ești om! Nu mă face să zic lucruri care să… Eu sunt înaltă și îmi plac femeile înalte, dar asta nu înseamnă că am vreo problemă cu femeile care sunt scunde. Au și ele norocul lor că pot lua papainoage și pot părea înalte. Ai avantaje și dezavantaje. Fiind mică de înălțime, ai multe avantaje. Mi se pare că femeile cu adevărat frumoase sunt cele înalte. De ce Miss Univers are peste 1,80 m?”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Mădălina a fost căsătorită cu cel mai cunoscut pitic din România. La fel ca și Piticul Colorado, Mădălina suferă de acondroplazie, patologie din cauza căreia nu a crescut în înălțime, dar care nu a afectat-o din punct de vedere intelectual. Fetița lor s-a născut cu aceeași afecțiune precum părinții ei.

„Eu nu mă simt deranjată, dar am o impresie foarte urâtă despre ea. Efectiv nu gândește. Ea nu s-a pus în postura noastră. Nu știu tot ce a spus, am văzut ceva scris pe Facebook. Însă ea trebuia să gândească și apoi să facă afirmații. Dacă ieșea copilul ei cu acondroplazia, atunci ce făcea?! Sunt oameni și oameni”, a declarat văduva Piticului Colorado pentru Fanatik.

Mădălina consideră că oamenii nu ar trebui să fie judecați după înălțime sau aspectul fizic. „Eu una nu judec nici oamenii înalți, nici pitici. Eu, ca femeie, fac mai mult ca un bărbat. Gândesc mai mult ca un bărbat. Sunt bărbați proști, sunt bărbați deștepti, sunt bărbați mai puțin deștepți. Nu suntem toți la fel, că nu avem cum să fim toți la fel.

Dar eu una am văzut și persoane de 2 metri care au trebuit să mă ia în brațe, să mă urce undeva la o înălțime și au zis că nu au putere. Nu aveau putere să ridice 37 de kilograme. Când scoatem o vorbă pe gură trebuie să gândim”, a mai subliniat fosta soție a Piticului Colorado.

„Conștientizează că este diferită, dar nu vrea să îmi spună”

Fiica ei suferă de aceeași afecțiune. Mădălina încearcă să își protejeze copilul și nu își dorește să fie afectată de vorbele urâte spuse de cei din jur.

„Lumea este foarte rea și nu vor să învețe copiii cum să se comporte. Nu îi pregătește dinainte că pe stradă o să fie oameni cu dizabilități sau oameni care au un picior nu știu cum. Ar putea să le explice că, atunci când vezi un om cu o problemă, nu spui orice de față cu persoana respectivă.

Copilul simte. Nu i-am spus nimic, de ce să mint. Merge la școală. Conștientizează că este diferită, dar nu vrea să îmi spună. Nici eu nu vreau să o dezamăgesc. Dar am auzit că sunt niște modalități. Sunt niște injectabile ca să mai crești vreo 20 de centimetri. Dacă va fi posibilitatea aceasta, fără să o afecteze altcumva, o să o fac”, a mai povestit fosta soție a Piticului Colorado.

