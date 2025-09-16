Valentina Naforniță a născut. Ce nume inedite a ales soprana din Republica Moldova pentru gemeni

Bucurie imensă pentru soprana Valentina Naforniță! Artista din Republica Moldova a devenit mamă pentru a doua oară și a adus pe lume gemeni, luni, 15 septembrie.

Valentina și soțul ei, Cristian Spătaru, și-au botezat băieții Rafael și Carol. Fericirea a fost împărtășită cu fanii printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, unde soprana a publicat și prima imagine din maternitate, surprinsă în timp ce își alăpta bebelușii.

„Rafael and Carol. Welcome to the world! Bine ați venit! Born on 15/09 at 15:00”, a scris artista, alăturând mesajului o fotografie plină de tandrețe.

Cei doi mai au un fiu, Leonard, care acum a devenit fratele mai mare al celor doi nou-născuți. Familia a primit numeroase felicitări și mesaje de susținere din partea fanilor și apropiaților.

Cine este Valentina Naforniță

Valentina Naforniță este o soprană de operă din Republica Moldova. Este renumită în special pentru interpretarea operelor de Mozart și repertoriului Bel Canto.

Valentina Naforniță locuiește în Vienna. În 2021 a divorțat de soțul ei, baritonul Mihai Dogotari. În 2023 ea s-a căsătorit cu dirijorul Cristian Spătaru împreună cu care are un băiețel.

Valentina Naforniță s-a născut în Cuhnești, Glodeni, Republica Moldova. A fost pasionată de muzică încă din copilărie, a inceput să studieze canto, vioara și dansul. A absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău (Republica Moldova) în 2006, după care a obsținut diploma de master în operă la Universitatea Națională de Muzică din București. Acolo a studiat cu Eleonora Enăchescu și Maria Slătinaru-Nistor.

În timpul studiilor și în perioada următoare a participat la diferite concursuri de canto și a fost laureată a Concursului Orange pentru tinerii muzicieni, a Concursului Internațional de Canto Hariclea Darclée și a Concursului Young Opera Singers of Europe.

În 2011 a fost laureată a Concursului BBC Cardiff Singer of the World în mai multe categorii, a câștigat Premiul Dame Joan Sutherland Audience Award și a fost finalistă la categoria „Lied”. Acesta a fost un moment foarte important în cariera ei.

