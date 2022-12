„Azi am mai adăugat un an în fila vieții. Am primit de la viață mai multe decât am cerut și asta e ceea ce poate fi mai frumos și interesant… o viață plină”, a scris Valentina Pelinel pe Instagram.

Valentina Pelinel este extrem de fericită de când a devenit mamă și se dedică în totalitate celor trei copii.

„Viața cu trei copii este completă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei trei copii sănătoși, de care ne bucurăm din plin în fiecare zi.

Noi ne ocupăm de cei mici, dar fiind niște persoane active și cu program profesional încărcat, am apelat și la ajutor specializat”, a declarat Valentina Pelinel în urmă cu ceva vreme.

Valentina Pelinel, despre dorința soțului ei

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit în 2018 și au împreună trei copii, pe Milan și gemenele Indira și Rania. Fostul model a făcut o dezvăluire emoționantă despre dorința pe care o avea soțul ei, înainte ca gemenele să vină pe lume.

„Rania seamănă cu Cristi, dar are ochii mei. Indira seamănă cu mine, dar are ochii lui Cristi. Sunt total diferite.

După ce l-am avut pe Milan și eu îmi mai doream copii, el a zis: «Neapărat să îmi dea Dumnezeu o fată să semene cu tine. Vreau o Valentina mică! Să semene cu tine, dar, eventual, să fie mai tare ca tine. Să aibă ochii mei, care sunt albaștri!».

Și uite că ne-a dat Dumnezeu chiar două. I-am zis: «Uite că tu ai cerut una ca mine, iar eu am primit una ca tine!». Fix așa a ieșit.

Mereu îmi zice: «Ea e Valentina mică! Dar are ochii albaștri, tu nu îi ai!». Sunt total diferite, chiar și la caracter, la tot. Rania e cea care își alege hainele și accesoriile, Indira e liniștită, nu face alegeri de acest gen”, a declarat Valentina pentru Ego.

