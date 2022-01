Cristi Borcea și Valentina Pelinel sunt împreună de aproximativ 8 ani și au trei copii. Cei doi au trecut prin multe de-a lungul timpului, însă întotdeauna s-au susținut necondiționat. Astăzi, fostul acționar de la Dinamo împlinește 52 de ani, iar soția sa i-a transmis un mesaj emoționant.

Valentina Pelinel a postat pe una dintre rețelele de socializare o fotografie cu ea și Cristi Borcea, dar și un mesaj de dragoste pentru acesta.

„Astăzi este despre el, bărbatul care mă împlinește ca femeie și ca om, tatăl copiilor noștri minunați și partenerul meu de viață. Te iubesc. La mulți ani, iubirea mea ”, este mesajul pe care Valentina Pelinel i l-a transmis soțului ei.

Mesajele cu urări de „La mulți ani!” au fost cu sutele pentru Cristi Borcea. Mulți au spus că fostul acționar de la Dinamo nu își arată vârsta și pare mult mai tânăr.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel sunt căsătoriți de 3 ani

În urmă cu trei ani, Cristi Borcea și Valentina Pelinel își uneau destinele în fața lui Dumnezeu, într-o biserică din Budapesta. Nași le-au fost Marius Vizer și soția lui, Irina Nicolae, fostă membră a trupei ASIA. Pe atunci, Valentina Pelinel era însărcinată cu gemene, cu Rania și Indira, micuțele care au venit pe lume pe 1 martie 2019.

Cristi Borcea are doi băieți și o fată cu prima soție, Mihaela. Patrick are 22 de ani, iar Melissa și Angelo sunt niște adolescenți de 17 ani. Cu a doua soție, Alina Vidican, Cristi Borcea a făcut un băiețel și o fetiță. George Alexandru are acum 8 ani, iar Gloria are 5 ani. Cristi Borcea a avut o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu din care a rezultat o fetiță, Andreina Carolyn Christine, care acum are 12 ani.



